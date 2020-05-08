Садовый рассказал, как будут ослаблять карантин во Львове

Городские власти Львова провела комиссию по чрезвычайным ситуациям, по результатам которой решили ослаблять карантин с 11 мая.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Twitter, заместитель городского головы по развитию Андрей Москаленко в Facebook

Прямая речь Садового: "С 11 мая открываем для посещения парки, скверы и спортивные площадки (для индивидуального занятия спортом). Восстанавливается торговля промышленной группой товаров (кроме одежды и обуви). Все магазинчики с хозяйственным и другими товарами будут работать".

Детали: Кроме того, по его словам, заработают летние террасы кафе и ресторанов при условии строгого соблюдения введенных ограничений (дистанция, дезинфекция, маски – ред.).

Садовый также сообщил, что на 12 мая соберут внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, и уже тогда примут решение о работе парикмахерских, салонов красоты и о возможности продажи одежды и обуви.

Мэр Львова объяснил, что отсрочка определенных разрешений связана с увеличением количества заболевания COVID-19 во Львове и области.

Что было раньше: 8 мая в Львове собрали кризисный штаб в связи с тем, что во Львовской области третий день подряд растет и бьет рекорды количество новых случаев заболевания COVID-19, за сутки 7 мая – 65 новых случаев заражения.

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