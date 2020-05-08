Кличко: Можем снова вернуть строгий карантин

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что столица постепенно снимает ограничения, введенные Кабмином из-за коронавируса, и готовится запускать городской транспорт, но может вернуться и к жесткому карантину, если будет вспышка болезни.

Источник: Кличко в эфире канала ZIK

Прямая речь: "Мы медленно снимаем ограничения. Но постепенное снятие ограничений не означает снятие всех ограничений.

Если мы будем запускать работу крупных торговых центров, то нам нужно будет запускать как минимум наземный транспорт. И мы готовимся к этому. Но прошу еще немного подождать. В начале 20-х чисел, 21-22-го, мы уже собираемся вводить еще большие смягчения. Но мы опираемся исключительно на цифры, которые получаем от лабораторного цента.

И если неожиданно у нас будет вспышка инфекции, мы все можем сломать и снова перейти к жесткому карантину".

Детали: Кличко напомнил, что в столице с 11 мая уже можно будет посещать парки, работать с ограничениями малому и среднему бизнесу и тому подобное.

В то же время ТРЦ, по словам мэра, начнут открывать на втором этапе ослабление карантина.

Что было раньше: 8 мая Кличко заявил, что до 22 мая наземный общественный транспорт в столице продолжит работать в ограниченном режиме, метро не откроется.

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