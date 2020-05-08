Карантин: У Кличко по пунктам рассказали, что можно, а что нет с 12 мая
В столице с 12 мая введут первый этап послаблений противоэпидемических ограничений, но все равно нельзя будет ходить более 2 человек или находиться на улице без документов.
Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 39.
Детали: Так, с 12 мая в Киеве откроют:
- непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы): с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 кв. м площади.
- салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания населения в объектах площадью не более 300 кв. м (кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы).
В то же время подчеркивается, что закрыты для посещения: бани, SPA салоны, кабинеты массажа, тату салоны и тому подобное.
- летние и сезонные открытые площадки кафе и ресторанов с соблюдением условий безопасности.
- парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, – двое взрослых, двое детей (кроме многодетных семей – при этих условиях количество детей не ограничивается).
При этом, пользоваться детскими и спортивными площадками до сих пор запрещено.
- небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): при условии соблюдения требования не более 1 сотрудника 10 кв. и не более 1 клиента на 10 кв. м.
- адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10 кв. м площади помещения.
- автокинотеатры.
Также сообщается, что музеи, как и другие учреждения культуры, могут восстанавливать работу с ограничениями, но без посетителей. В то же время, в этих учреждениях должны временно отстранить от работы лиц, подлежащих самоизоляции (в частности, старше 60 лет).
Принимать посетителей смогут музее под открытым небом и историко-культурные заповедники, однако после принятия решения органом управления и соблюдая противоэпидемических ограничений.
В КГГА отметили, что остальные противоэпидемические ограничения продолжают действовать.
В частности:
- В общественных местах необходимо соблюдать правила безопасности и быть в масках.
- Все еще запрещено передвижение группой более двух лиц.
- Запрещено пребывание в общественных местах лиц до 14 лет без сопровождения родителей.
- Нельзя находиться на улице без документов, удостоверяющих личность.
- Запрещено самовольно покидать места обсервации и нарушать условия самоизоляции.
- Общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих сотрудников на работу.
Что было раньше: 8 мая Кличко заявил, что до 22 мая наземный общественный транспорт в столице продолжит работать в ограниченном режиме, метро не откроется.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Предыстория:
- Кабмин разрешил с 11 мая открыть парки, скверы, детские и спортивные площадки, стоматологии, салоны красоты и парикмахерские, восстановить деятельность нотариусов, адвокатов, психологов. А также работу летних площадок кафе и магазинов в ТРЦ.