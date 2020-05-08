Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Карантин: У Кличко по пунктам рассказали, что можно, а что нет с 12 мая

Пятница, 8 мая 2020, 21:04
Карантин: У Кличко по пунктам рассказали, что можно, а что нет с 12 мая
Фото 061.ua

В столице с 12 мая введут первый этап послаблений противоэпидемических ограничений, но все равно нельзя будет ходить более 2 человек или находиться на улице без документов.

Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 39.

Детали: Так, с 12 мая в Киеве откроют:

  • непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы): с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 кв. м площади.
  • салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания населения в объектах площадью не более 300 кв. м (кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы).

В то же время подчеркивается, что закрыты для посещения: бани, SPA салоны, кабинеты массажа, тату салоны и тому подобное.

  • летние и сезонные открытые площадки кафе и ресторанов с соблюдением условий безопасности.
  • парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, – двое взрослых, двое детей (кроме многодетных семей – при этих условиях количество детей не ограничивается).

При этом, пользоваться детскими и спортивными площадками до сих пор запрещено.

  • небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): при условии соблюдения требования не более 1 сотрудника 10 кв. и не более 1 клиента на 10 кв. м.
  • адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10 кв. м площади помещения.
  • автокинотеатры.

Также сообщается, что музеи, как и другие учреждения культуры, могут восстанавливать работу с ограничениями, но без посетителей. В то же время, в этих учреждениях должны временно отстранить от работы лиц, подлежащих самоизоляции (в частности, старше 60 лет).

Принимать посетителей смогут музее под открытым небом и историко-культурные заповедники, однако после принятия решения органом управления и соблюдая противоэпидемических ограничений.

В КГГА отметили, что остальные противоэпидемические ограничения продолжают действовать.

В частности:

  • В общественных местах необходимо соблюдать правила безопасности и быть в масках.
  • Все еще запрещено передвижение группой более двух лиц.
  • Запрещено пребывание в общественных местах лиц до 14 лет без сопровождения родителей.
  • Нельзя находиться на улице без документов, удостоверяющих личность.
  • Запрещено самовольно покидать места обсервации и нарушать условия самоизоляции.
  • Общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих сотрудников на работу.

Что было раньше: 8 мая Кличко заявил, что до 22 мая наземный общественный транспорт в столице продолжит работать в ограниченном режиме, метро не откроется.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Киев
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие
Последние новости
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
Все новости...
Реклама: