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Карантин: У Кличко по пунктам рассказали, что можно, а что нет с 12 мая

Пятница, 8 мая 2020, 21:04
Фото 061.ua

В столице с 12 мая введут первый этап послаблений противоэпидемических ограничений, но все равно нельзя будет ходить более 2 человек или находиться на улице без документов.

Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 39.

Детали: Так, с 12 мая в Киеве откроют:

  • непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы): с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 кв. м площади.
  • салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания населения в объектах площадью не более 300 кв. м (кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы).

В то же время подчеркивается, что закрыты для посещения: бани, SPA салоны, кабинеты массажа, тату салоны и тому подобное.

  • летние и сезонные открытые площадки кафе и ресторанов с соблюдением условий безопасности.
  • парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, – двое взрослых, двое детей (кроме многодетных семей – при этих условиях количество детей не ограничивается).

При этом, пользоваться детскими и спортивными площадками до сих пор запрещено.

  • небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): при условии соблюдения требования не более 1 сотрудника 10 кв. и не более 1 клиента на 10 кв. м.
  • адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10 кв. м площади помещения.
  • автокинотеатры.

Также сообщается, что музеи, как и другие учреждения культуры, могут восстанавливать работу с ограничениями, но без посетителей. В то же время, в этих учреждениях должны временно отстранить от работы лиц, подлежащих самоизоляции (в частности, старше 60 лет).

Принимать посетителей смогут музее под открытым небом и историко-культурные заповедники, однако после принятия решения органом управления и соблюдая противоэпидемических ограничений.

В КГГА отметили, что остальные противоэпидемические ограничения продолжают действовать.

В частности:

  • В общественных местах необходимо соблюдать правила безопасности и быть в масках.
  • Все еще запрещено передвижение группой более двух лиц.
  • Запрещено пребывание в общественных местах лиц до 14 лет без сопровождения родителей.
  • Нельзя находиться на улице без документов, удостоверяющих личность.
  • Запрещено самовольно покидать места обсервации и нарушать условия самоизоляции.
  • Общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих сотрудников на работу.

Что было раньше: 8 мая Кличко заявил, что до 22 мая наземный общественный транспорт в столице продолжит работать в ограниченном режиме, метро не откроется.

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкарантинкоронавирус


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