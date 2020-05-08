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"Слуги народа" уверяют, что на принятие "антиколомойского" законопроекта хватит голосов

Пятница, 8 мая 2020, 22:27
Слуги народа уверяют, что на принятие антиколомойского законопроекта хватит голосов

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверен, что на внеочередном пленарном заседании в среду народные депутаты примут в целом банковский законопроект.

Источник: Корниенко в эфире "Интер", которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Корниенко: "За банковский закон хватает голосов в зале".

Детали: Он напомнил, что первое чтение и принятие особой процедуры по новым изменениям в регламент для второго чтения законопроекта "собрали достаточное количество голосов, с запасом, около 250".

При этом Корниенко отметил, что не все депутаты монобольшинства поддерживают этот законопроект.

Он также прогнозирует, что "оппоненты попробуют внести постановления, которые блокируют подписание законопроекта", однако международные партнеры Украины воспримут сам факт результативного голосования.

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Предыстория:

  • Верховная Рада поддержала рассмотрение во втором чтении так называемого "антиколомойского" законопроекта о банках по особой процедуре, что позволит быстрее его рассмотреть.
  • Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.
  • 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
  • МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

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Темы: Верховная Радабанки
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