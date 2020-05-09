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Венедиктова поздравила украинцев песней Лещенко, поддерживавшего аннексию Крыма

Суббота, 9 мая 2020, 14:01

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с Днем Победы песней российского исполнителя Льва Лещенко, который ранее поддержал аннексию Крыма.

Источник: Громадське, Венедиктова в Facebook

 

Детали: Сообщение с видео и отрывком из песни она опубликовала в Facebook утром 9 мая.

После шквала критики Венедиктова удалила ссылку на видео, но строки из песни оставила.

Дословно Венедиктова: "Песня – символ победы над фашизмом. Песня 1975 года – это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко – не символ. РФ – страна-агрессор. И Крым – украинский. Не надо манипулировать".

"Ссылку удалила. Все, кого ею обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках".

Предыстория:

  • В марте 2014 года Лещенко поддержал аннексию Крыма, подписав коллективное обращение деятелей российской культуры в поддержку агрессивных действий Владимира Путина в Украине.
  • Все подписанты, в том числе Лещенко, после этого попали в "черный список" Министерства культуры Украины за поддержку аннексии Крыма.

Украинская правда
Темы: ВенедиктоваДень ПобедыаннексияКрымРосcия


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