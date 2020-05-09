Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венедиктова поздравила украинцев песней Лещенко, поддерживавшего аннексию Крыма

Суббота, 9 мая 2020, 14:01
Венедиктова поздравила украинцев песней Лещенко, поддерживавшего аннексию Крыма

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с Днем Победы песней российского исполнителя Льва Лещенко, который ранее поддержал аннексию Крыма.

Источник: Громадське, Венедиктова в Facebook

 

Детали: Сообщение с видео и отрывком из песни она опубликовала в Facebook утром 9 мая.

После шквала критики Венедиктова удалила ссылку на видео, но строки из песни оставила.

Дословно Венедиктова: "Песня – символ победы над фашизмом. Песня 1975 года – это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко – не символ. РФ – страна-агрессор. И Крым – украинский. Не надо манипулировать".

"Ссылку удалила. Все, кого ею обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках".

Предыстория:

  • В марте 2014 года Лещенко поддержал аннексию Крыма, подписав коллективное обращение деятелей российской культуры в поддержку агрессивных действий Владимира Путина в Украине.
  • Все подписанты, в том числе Лещенко, после этого попали в "черный список" Министерства культуры Украины за поддержку аннексии Крыма.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенедиктоваДень ПобедыаннексияКрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Венедиктова
Как не стоит увольнять чиновников во время войны
Зеленский назначил Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству
Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию
Последние новости
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
Все новости...
Реклама: