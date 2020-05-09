Венедиктова поздравила украинцев песней Лещенко, поддерживавшего аннексию Крыма
Суббота, 9 мая 2020, 14:01
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с Днем Победы песней российского исполнителя Льва Лещенко, который ранее поддержал аннексию Крыма.
Источник: Громадське, Венедиктова в Facebook
Детали: Сообщение с видео и отрывком из песни она опубликовала в Facebook утром 9 мая.
После шквала критики Венедиктова удалила ссылку на видео, но строки из песни оставила.
Дословно Венедиктова: "Песня – символ победы над фашизмом. Песня 1975 года – это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко – не символ. РФ – страна-агрессор. И Крым – украинский. Не надо манипулировать".
"Ссылку удалила. Все, кого ею обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках".
Предыстория:
- В марте 2014 года Лещенко поддержал аннексию Крыма, подписав коллективное обращение деятелей российской культуры в поддержку агрессивных действий Владимира Путина в Украине.
- Все подписанты, в том числе Лещенко, после этого попали в "черный список" Министерства культуры Украины за поддержку аннексии Крыма.
Украинская правда