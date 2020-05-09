Венедиктова поздравила украинцев песней Лещенко, поддерживавшего аннексию Крыма

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с Днем Победы песней российского исполнителя Льва Лещенко, который ранее поддержал аннексию Крыма.

Источник: Громадське, Венедиктова в Facebook

Детали: Сообщение с видео и отрывком из песни она опубликовала в Facebook утром 9 мая.

После шквала критики Венедиктова удалила ссылку на видео, но строки из песни оставила.

Дословно Венедиктова: "Песня – символ победы над фашизмом. Песня 1975 года – это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко – не символ. РФ – страна-агрессор. И Крым – украинский. Не надо манипулировать".

"Ссылку удалила. Все, кого ею обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках".

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