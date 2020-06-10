Медведчук задекларировал долю в телеканале 1+1 – "Схемы"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Источник: "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Согласно информации, которую указал Медведчук в своей имущественной декларации, его жена Оксана Марченко - конечная бенефициарная владелица компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.

Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала "1+1" по состоянию на 2 марта 2020 года. В этом же сообщении указано, что эту компанию контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Медведчука, сообщают "Схемы".

Другим совладельцем "1+1" является олигарх Игорь Коломойский, указано на сайте канала.

Так же кипрская фирма, задекларированная Виктором Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы, "2+2" (ООО "Гравис-Кино"). По ряду компаний, она контролирует здесь долю размером 24,51%, говорится в отчете на сайте этого телеканала, опубликованном 16 марта. Как и в случае с "1+1", на официальном сайте телеканала "2+2" указано, что компанию Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.

В то же время журналисты отмечают, что в структуре собственности другого телеканала, входящего в группу, "Плюсплюс" (ООО "УнианТБ"), Bolvik Ventures не фигурирует. Телеканал ТЕТ (ЗАО "ТК "ТЕТ") структуру собственности не обнародовал.

Во время телефонного разговора с медийщиками Коломойский отметил, что информация о доле семьи Медведчуков в структуре "Студии 1 + 1" для него новость: "Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть, почему сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?".

Напомним: Медведчук задекларировал миллионы прибыли, антикварные книги и сотни икон. В частности, фрагмент печатной Библии Гутенберга 1455 года.

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