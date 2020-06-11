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Зеленский назвал главную ошибку Порошенко

Четверг, 11 июня 2020, 10:22

Президент Владимир Зеленский заявил, что предшественник Петр Порошенко предлагал ему забыть все предыдущие конфликты и "делать что-то для страны", но он ему не верит и считает, что самая большая беда Порошенко в том, что он до сих пор считает себя президентом Украины.

Источник: интервью "Украинской правды" Владимир Зеленский: Порошенко много раз мне предлагал встречу. Говорил, что можем найти понимание

У Зеленского спросили, о чем Порошенко говорил с ним в Верховной Раде несколько месяцев назад.

Президент ответил, что Порошенко много раз предлагал ему встретиться и в Раде повторил свое предложение. Зеленский поделился, что сказал Порошенко: "Окей, да".

Прямая речь: "Мы встречались после этого... Я считаю, что его главная ошибка, что он считает себя президентом Украины.

До сих пор. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто".

Детали: По словам Зеленского, на встрече Порошенко сказал, что хочет помогать стране: "И он (Порошенко – ред.) говорит: "давайте забудем все, что было, давайте что-то делать для страны".

Президент считает, что он и его предшественник совершенно разные.

Зеленский сказал, что не поверил Порошенко: "С ним нельзя договариваться - это говорят, как его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла".

На вопрос, хочет ли Зеленский, чтобы Порошенко посадили в тюрьму он ответил: "Человек должен "сидеть", если есть за что "сидеть". Вот и все. А за что "сидеть", устанавливают правоохранительные органы, затем приговор выносит суд".

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержание под стражей.
  • Зеленский уже более года занимает президентское кресло. Во втором туре выборов его оппонентом был Порошенко.
  • Ранее Зеленский признался, что не пользуется Facebook из-за ботофермы Порошенко и его окружения.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПорошенкопрезидент


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