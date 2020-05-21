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Подозреваемый в убийстве эксминистр Кожара внес 2 миллиона залога

Четверг, 21 мая 2020, 16:16

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве человека, внес 2,1 миллиона гривен залога и теперь может выйти из СИЗО.

Источник: дочь убитого Сергея Старицкого - Катерина в Facebook, информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь: "Кожара внес залог и вышел на свободу".

Детали: По словам Старицкой, несколько дней назад суд удовлетворил ходатайство защиты Кожары и уменьшил залог для него с 14 млн до 2,1 млн гривен.

В четверг, 21 мая, была подана апелляция на решение о снижении залога.

Предыстория:

  • В ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета, зарегистрированного на экс-главу МИД.
  • По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.
  • 25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве Старицкого. А 10 апреля подозрение получила и жена бывшего министра.
  • 30 апреля Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Кожары о смягчении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 14 млн грн подзащитному.

Темы: убийствосударестКабинет министров


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