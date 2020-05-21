Подозреваемый в убийстве эксминистр Кожара внес 2 миллиона залога

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве человека, внес 2,1 миллиона гривен залога и теперь может выйти из СИЗО.

Источник: дочь убитого Сергея Старицкого - Катерина в Facebook, информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь: "Кожара внес залог и вышел на свободу".

Детали: По словам Старицкой, несколько дней назад суд удовлетворил ходатайство защиты Кожары и уменьшил залог для него с 14 млн до 2,1 млн гривен.

В четверг, 21 мая, была подана апелляция на решение о снижении залога.

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