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Лукашенко заявляет, что после парада вдвое уменьшилась заболеваемость пневмонией

Вторник, 12 мая 2020, 23:34
Лукашенко заявляет, что после парада вдвое уменьшилась заболеваемость пневмонией

Президент Белоруси Александр Лукашенко заявил, что после военного парада в Минске упала вдвое заболеваемость пневмониями.

Источник: Лукашенко во время совещания, которое транслировал "ОНТ"

Прямая речь Лукашенко: "Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там, где-то будут запертыми.  Это и военные люди были, и которые переболели… Но все-таки в душе, в сердце как-то настороженность была.

Ну и что мы получили? В Минске значительно – вчера в два раза – снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись".

Предыстория:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
  • Лукашенко выразил надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь.
  • В Беларуси 9 мая несмотря на пандемию провели парад ко Дню победы.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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