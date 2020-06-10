Порошенко в ГБР вручили подозрение, его адвокат отрицает
Пятому президенту Петру Порошенко вручили подозрение в здании Государственного бюро расследования, но его адвокат Илья Новиков отрицает это и заявляет, что он покинул помещение.
Источник: трансляция "Евросолидарности", пресс-служба ГБР
Прямая речь Новикова: "Допрос не состоялся, потому что такого плана осуществлять допрос не было. На самом деле, был план попробовать вручить Петру Порошенко сообщение о подозрении.
Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того как должен был начаться допрос, к нам пришел работник Офиса генпрокурора и попытался осуществить сообщение.
Поскольку это не было по закону, не было согласно процедуре, мы отказались от общения с этим человеком и сейчас Петр Порошенко покинул здание ГБР".
Детали: В то же время, в ГБР отмечают, что прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
По словам адвоката Порошенко, подозрение пытались вручить по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Защитник сказал, что обвинения сформулировано так будто бы "Порошенко с целью украсть зарплату Семочко назначил его на должность в обход процедуры".
Новиков отметил, что по закону, подозрение народному депутату должен вручать лично генпрокурор Ирина Венедиктова.
Справка: По закону, письменное уведомление о подозрении нардепу должен осуществлять генпрокурор или его заместитель, возглавляющий антикоррупционную прокуратуру. Однако этот вопрос является спорным и по-разному трактуется украинскими судами. В частности, в законе не указано, обязан генпрокурор лишь подписать подозрение или должен непосредственно его вручить. Украинские суды в разных делах решают этот вопрос по-разному. Например, оправдав мэра Одессы Геннадия Труханова, суд сказал, что не считает его подозрение врученным именно из-за такой же несогласованности, которая касается и мэров.
Допрос Порошенко в ГБР, который был назначен на 11.00 10 июня, должен был касаться дела о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников. Его вызвали в качестве свидетеля.
Читайте также: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР
Напомним:
- 6 апреля президент Украины Петр Порошенко провел встречи с представителями общественных организаций. По данным УП, Порошенко пообещал, что в ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки. 14 апреля 2019 стало известно, что Порошенко уволил Семочко.
- 7 апреля Семочко заметили в Администрации президента.
- Ранее журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
- По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.
- В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.
- НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
- Позже СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".
- Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.