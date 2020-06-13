Резников и Ермак сдали тесты на коронавирус
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и другие участники делегации, которая 12 июня посетили Париж, сдали тесты на коронавирус и ожидают результата.
Источник: комментарий Резникова УП
Детали: Министр подтвердил, что члены делегации сдали тесты на коронавирус.
Резников добавил, что такие тесты сдаются после каждой командировки.
Прямая речь: "Ждем официальных результатов".
Что предшествовало: В пятницу украинская делегация осуществила однодневный рабочий визит во Францию.
В делегацию, кроме Резникова, вошли руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.
Предыстория:
- 12 июня у жены Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус.
- В связи с этим президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы.