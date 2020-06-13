Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Слуга народа" предлагает ввести компенсации для тех, кто оплатил пробное ВНО

Суббота, 13 июня 2020, 21:18

Заместитель председателя депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что родителям абитуриентов должны компенсировать деньги за платное пробное ВНО, которое отменили из-за эпидемии коронавируса.

Источник: пост Кравчук в Facebook

Прямая речь: "В последние дни имеем все новые антирекорды заболеваемости COVID-19. Из-за этого Кабмин решил отменить пробное ВНО, которое планировалось 15 и 17 июня. Поскольку эта услуга является платной, мы с коллегами по фракции настаиваем на том, что деньги за нее должны компенсировать родителям абитуриентов".

Детали: По словам Кравчук, она с коллегами обратилась к Кабинету министров с требованием разработать механизм возврата средств за пробное ЗНО. Депутат считает, что компенсации должны выплачиваться из Фонда борьбы с COVID-19 по согласованию с Бюджетным комитетом Верховной Рады.

Что предшествовало: В пятницу поздно вечером Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО, которое планировалось на 15 и 17 июня. Пробное ЗНО можно пройти онлайн

При этом возможность проведения в Украине основной сессии ВНО в запланированные сроки будет оценена 20-22 июня.

Украинская правда
Темы: образованиеВерховная РадаСлуга народа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду

Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом

COVID-19 в Украине: 656 новых случаев, 171 выздоровление за сутки

В Украине возобновляется международное авиасообщение

Участница ультрамарафона, которую нашли через 8 часов, умерла

Адвокат заявил о коронавирусе у фигуранта дела о взятке НАБУ и САП

Все главные новости...
образование
Основная сессия ВНО может не пройти в запланированный срок - Ляшко
Из ОРДЛО прибывают абитуриенты, которые не знали об отмене пробного ВНО
Пробное ВНО можно пройти онлайн
Последние новости
13:52
Стефанишина дала положительный прогноз относительно безвиза после пандемии
13:51
В полиции полагают, что повредить панно мемориального комплекса в Сваляве могла погода
13:45
ВАКС вынес первый тюремный приговор
13:40
"Укрпочта" получила грант на 80 тысяч долларов для закупки платежных терминалов в села
13:14
После получения нового статуса в НАТО Украина стремится к членству – Стефанишина
13:14
Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду
13:12
Директор школы узнала о COVID-19 у себя и все же пошла на работу
13:06
В Минцифры проверяют мобильный интернет в столице и просят киевлян помочь
12:50
Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом
12:48
Технические проблемы с пробным ВНО: в министерстве рассказали, куда обращаться за помощью
Все новости...