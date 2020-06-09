Законопроект о всеукраинском референдуме №3612, внесенный президентом в Верховную Раду, предусматривает осуществление народного волеизъявления по 4 вопросам и с возможностью электронного голосования.

Источник: текст законопроекта, пояснительная записка к законопроекту

Дословно текст проекта закона: "1. Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:

1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины (речь идет об общих принципах, выборах и самом референдуме, а также о правосудии, в общем 38 статей – ред.);

2) общегосударственного значения;

3) об изменении территории Украины;

4) о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями".

Детали: Вместе с тем всеукраинский референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.

Проект закона также расширяет круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, соответственно зарегистрированные в ЦИК.

Кроме того, законопроект определяет возможность введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.

Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроект предусматривает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Сообщается, что принятие закона потребует расходов из госбюджета на создание упомянутой системы, а также на само обеспечение проведения всеукраинского референдума (вместе со средствами соответствующих субъектов процесса референдума).

Кто назначает референдум

Всеукраинский референдум об утверждении изменений в раздел I "Общие положения", раздел III "Выборы. Референдум" и раздел XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины" Конституции назначается президентом.

Всеукраинский референдум по изменению территории Украины назначается Верховной Радой.

Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается указом президента (по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях административно-территориальных единиц, указанных в части второй статьи 133 Конституции Украины, и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой из них).

Вопрос референдума

Вопрос всеукраинского референдума должен иметь четкую и понятную формулировку, не допускать различных толкований, и ответ на него должен быть "да" или "нет".

Ограничения при назначении всеукраинского референдума

Всеукраинский референдум не может назначаться или проводиться в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.

В случае если военное или чрезвычайное положение введено после назначения всеукраинского референдума, субъект назначения всеукраинского референдума не позднее чем на 3-й день после введения такого положения выдает акт о приостановлении процесса всеукраинского референдума до окончания действия военного или чрезвычайного положения.

Контроль за соответствием Конституции вопроса всеукраинского референдума осуществляет Конституционный суд по обращению субъекта права на конституционное обращение.

Что было раньше: 9 июня президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Предыстория: