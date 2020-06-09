Зеленский предлагает всенародный референдум по 4 вопросам и голосовать через интернет
Законопроект о всеукраинском референдуме №3612, внесенный президентом в Верховную Раду, предусматривает осуществление народного волеизъявления по 4 вопросам и с возможностью электронного голосования.
Источник: текст законопроекта, пояснительная записка к законопроекту
Дословно текст проекта закона: "1. Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:
- 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины (речь идет об общих принципах, выборах и самом референдуме, а также о правосудии, в общем 38 статей – ред.);
- 2) общегосударственного значения;
- 3) об изменении территории Украины;
- 4) о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями".
Детали: Вместе с тем всеукраинский референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.
Проект закона также расширяет круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, соответственно зарегистрированные в ЦИК.
Кроме того, законопроект определяет возможность введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.
Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроект предусматривает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.
Сообщается, что принятие закона потребует расходов из госбюджета на создание упомянутой системы, а также на само обеспечение проведения всеукраинского референдума (вместе со средствами соответствующих субъектов процесса референдума).
Что было раньше: 9 июня президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".
Предыстория:
- 28 апреля президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ.
- Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.
- 30 апреля первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в Верховной Раде завершили работу над первым законопроектом из блока народовластия о всеукраинском референдуме.