Некоторым областям "светит" жесткий карантин, но есть шанс на лето без карантина

В некоторых областях Украины могут ввести жесткий карантин с 22 июня в случае плохой эпидемической динамики, в то же время Украина имеет шанс 3-4 месяца жить без карантина, если граждане будут придерживаться противоэпидемических рекомендаций.

Источник: главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции

Прямая речь Ляшко: "Этот график показывает, когда и как на территории нашей страны будет внедряться адаптивный карантин... Этот график показывает, что если мы движемся без сезонности, в некоторых областях нашей страны жесткий карантин уже может быть введен с 22 июня. Динамика роста может показать эти цифры.

Если мы пойдем по желто-зеленому сценарию, вероятность того, что лето мы можем пройти без карантина также достаточно высока. 3-4 месяца Украина может прожить без карантина. Главное сейчас правильно соблюдать санитарные нормы и мягко выходить из карантина.

Если этого не делать, мы можем запускать определенные области в карантин, в том числе жесткий карантин. Как это делать, мы прописали в новом постановлении Кабинета министров, которое было одобрено вчера и вступает в силу в следующую среду, 22 июня".

Детали: В частности, в этом постановлении написано, что карантин распространяется на территорию всего государства до 31 июля и имеет следующие ограничения: обязательное ношение масок в зданиях и в общественном транспорте, деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха запрещена до 31 июля, массовые мероприятия – с количеством лиц не более одного на 5 кв м, в общественных зданиях, учреждениях питания, магазинах – не более одного человека на 10 кв м, в транспорте – не больше количества мест.

Усиление карантина будут вводить региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

Основанием будет представление главного санитарного врача области.

Индикаторов теперь будет четыре, а не три: 1) заполненность коек для больных COVID-19; 2) количество тестирований ПЦР-методом и ИФА-методом, которую поднимают с 12 до 24 на 100 тысяч населения; 3) коэффициент выявления случаев 11% (этот индикатор заменит инцидентность); 4) показатель динамики роста случаев инфицирования (сумма случаев за эту неделю сравнивается с прошлой неделей).

Если рост динамики превышает показатель 10, то область должна применять карантин. И это не обязательно распространяется на всю область: комиссия может применить ограничения к отдельным населенным пунктам.

Ляшко отметил, что нужно создать условия для соблюдения людьми противоэпидемических условий – и в субботу комиссия решила провести проверку транспорта относительно возможности соблюдения требований, кроме того, правительство планирует усилить ответственность за отсутствие маски в общественных местах.