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Большинство фракции "Слуга народа" недовольно работой Авакова - нардеп

Вторник, 2 июня 2020, 13:21
Большинство фракции Слуга народа недовольно работой Авакова - нардеп

Большинство народных депутатов от фракции "Слуга народа" недовольны работой министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко с трибуны Верховной Рады 2 июня, сообщает "Укринформ"

Прямая речь: "Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции "Слуга народа" практически все депутаты недовольны работой Министерства внутренних дел, практически все депутаты видят, что это ни к чему не приведет и практически все чувствуют, что это ответственность лично каждого из нас перед нашими избирателями, перед нашими детьми которые боятся выйти на улицу. Я считаю, что это безобразие надо прекращать, набраться сил, перестать бояться и сделать правильное решение - отправить Авакова в отставку".

Детали: Шевченко добавил, что время главы МВД "вышло". По мнению нардепа, когда-то Аваков "был, пожалуй, эффективным министром, но время меняется, и ситуация в стране изменилась".

Прямая речь: "Поэтому я прошу всех народных депутатов, которым есть что сказать своим избирателям, которые не боятся, которые чувствуют ответственность перед народом Украины, присоединиться к этому движению против Авакова и покончить с этим беспорядком, которые есть на улицах Украины".

Предыстория:

  • Фракция "Слуга народа" предложила заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на часе вопросов к правительству 5 июня с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.
  • Заместитель председателя депутатской Фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем выступлений подержал эту идею и напомнил, что его политсила призывает отправить Авакова в отставку.
  • Фракция "Голос" по состоянию на 12:00 2 июня собрала 40 (из необходимых для рассмотрения вопроса 150) подписей нардепов за отставку министра внутренних дел.

Темы: АваковВерховная РадаСлуга народа
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