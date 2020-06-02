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Сбор подписей за отставку Авакова: стало известно, кто за

Вторник, 2 июня 2020, 15:49
Сбор подписей за отставку Авакова: стало известно, кто за
Фото с сайта МВД

Под проектом постановления за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова подписались около 50 депутатов от двух фракций, другие парламентарии ставить подписи не спешат.

Источник: нардепы от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин и Соломия Бобровская в комментарии "Украинской правде", пресс-служба "Голоса"

Прямая речь Юрчишина: "Сейчас есть около 50 подписей от двух фракций. От "Голоса" 17 подписей – это все, кто были на заседании 2 июня, и остальные – от "Слуги народа".

К другим фракциям подходили. Преимущественно фраза такая: "Мы подумаем"".

Детали: На вопрос, собираются ли подписывать проект постановления нардепы от "Европейской солидарности", Юрчишин сказал, что "пока ни один человек из этой фракции не подписал, хотя документ за отставку министра здравоохранения Максима Степанова они подписывали".

Юрчишин добавил, что "их публичная позиция, что надо отправлять в отставку все правительство".

Не спешат подписывать документ и в "Батькивщине". В комментарии УП нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская отметила, что пока у Тимошенко на инициативу не отреагировали. По ее словам, постановление "подписало много "слуг", а "Батькивщина" пока молчит".

Впоследствии в пресс-служба "Голоса" сообщили УП, что уже собрали более 50 подписей под проектом постановления об отставке министра МВД Арсена Авакова и продолжают вести переговоры с депутатами других фракций.

Что было раньше: Фракция "Голос" 2 июня начала сбор подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Предыстория:

  • Фракция "Слуга народа" предложила заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на часе вопросов к правительству 5 июня с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.
  • Заместитель председателя депутатской Фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем выступлений подержал эту идею и напомнил, что его политсила призывает отправить Авакова в отставку.
  • Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков порадовался, что позиции фракций "Голос" и "Слуга народа" совпали в вопросе вызова для доклада главы МВД.

Ирина Балачук, УП
Темы: ГолосАваковотставкаВерховная Рада
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