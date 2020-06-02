На 40% уменьшилось количество нарушений ПДД за сутки – Аваков

Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что почти на 40% уменьшилось количество нарушений по сравнению с прошлыми сутками.

Источник: Аваков в Twitter

Прямая речь Авакова: "По состоянию на 18.00 сегодня системой автофиксации зарегистрировано 34176 нарушений скоростного режима. Вчера на ту же час было 57880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%.

Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах!".

Станом на 18.00 сьогодні системою автофіксації зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту саму годину було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість 🚙 на дорогах! 😊 👏👏👏 pic.twitter.com/TZkVeV5VFi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020

Что было раньше: В Киеве камеры за 8 минут зафиксировали 262 случая превышения скорости.

За первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано более 35 000 событий.