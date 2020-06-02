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На 40% уменьшилось количество нарушений ПДД за сутки – Аваков

Вторник, 2 июня 2020, 22:08
На 40% уменьшилось количество нарушений ПДД за сутки – Аваков

Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что почти на 40% уменьшилось количество нарушений по сравнению с прошлыми сутками.

Источник: Аваков в Twitter

Прямая речь Авакова: "По состоянию на 18.00 сегодня системой автофиксации зарегистрировано 34176 нарушений скоростного режима. Вчера на ту же час было 57880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%.

Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах!".

Что было раньше: В Киеве камеры за 8 минут зафиксировали 262 случая превышения скорости.

За первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано более 35 000 событий.

Украинская правда

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Темы: АваковКиевМВД
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