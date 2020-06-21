ГСЧС подтвердила гибель второго человека от взрыва на Позняках
Госслужба по чрезвычайным ситуациям подтвердила гибель двух человек в результате взрыва в доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве.
Источник: сайт ГСЧС
Дословно: "По состоянию на 18:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 2 погибших людей".
Детали: В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.
Эвакуированы 23 человека. Деблокированы 3 человека.
Устанавливаются тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.
Всего для проведения работ привлечено 466 человек и 67 единиц техники.
Что предшествовало: По состоянию на 17 часов воскресенья в ГСЧС сообщали лишь об одной погибшей в результате взрыва – женщине, 1943 г.р.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате взрыва погибли два человека.
Напомним:
- В столице по улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.
- По факту взрыва в столичной многоэтажке начато уголовное производство.