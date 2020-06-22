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Зеленский внес в Раду законопроект о судебной реформе

Понедельник, 22 июня 2020, 13:10
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Законопроект №3711 зарегистрировали в Раде 22 июня.

Сейчас его получили в Раде и передали на рассмотрение руководству.

Законопроект Зеленский определил как неотложный.

Президентский проект предусматривает внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Текст представления и сопроводительные документы пока не опубликовали на сайте парламента.

Напомним: 

  • В марте 2020 года Конституционный суд отменил положения закона о деятельности органов судейского управления, инициатором которого был президент Владимир Зеленский. В частности, КС признал неконституционным положение, которое сокращало максимальное количество судей в Верховном суде от 200 до 100.
  • Речь шла о законопроекте о деятельности органов судейского управления, который Владимир Зеленский подписал 4 ноября 2019 года. Законом сокращался состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводился новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создавалась при Высшем совете правосудия комиссия добродетели и этики.
  • Законом также уменьшался оклад членов Верховного суда с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (до 105,7 тыс. грн), сокращался состав ВККС с 16 до 12 членов, в ВККС запретили выбирать бывших членов Высшего совета правосудия. Кроме того кандидаты в ВККС должны были подавать "заявление о проведении проверки, определенной законом "Об очистке власти".
  • В посольствах ЕС и Канады в Украине раскритиковали ряд положений этого Закона.

Украинская правда
Темы: Зеленскийсудреформы


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