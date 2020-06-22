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Зеленский внес в Раду законопроект о судебной реформе

Понедельник, 22 июня 2020, 17:59
Зеленский внес в Раду законопроект о судебной реформе
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Законопроект №3711 зарегистрировали в Раде 22 июня.

Сейчас его получили в Раде и передали на рассмотрение руководству.

Законопроект Зеленский определил как неотложный.

Президентский проект предусматривает внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Согласно пояснительной записке, при подготовке законопроекту были учтены замечания Конституционного суда.

Проектом в частности предлагается определить, что судьи Верховного суда Украины зачисляются в штат Верховного суда в кассационный суд той юрисдикции, соответствующей юрисдикции судебной палаты ВСУ, в которой судья осуществлял правосудие, и подлежат квалификационной оценке в течение одного года со дня такого зачисления.

Особенности порядка и методологии квалификационного оценки таких судей, показателей соответствия критериев квалификационного оценки и средств их установления утверждаются Высшим советом правосудия по представлению Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Законопроектом определяется порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины - одного из ключевых органов судейского управления. Так, новый состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины (16 членов) будет назначен Высшим советом правосудия по результатам открытого конкурса, в котором смогут принять участие юристы, имеющие соответствующий стаж профессиональной деятельности.

Отбор будет осуществляться конкурсной комиссией в составе представителей судейского корпуса и международных экспертов. В частности, предлагается, чтобы в состав комиссии входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, и три человека из числа международных экспертов, определенные Высшим советом правосудия на основании предложений международных и иностранных организаций, оказывающих Украине международную техническую помощь или осуществляющих свою деятельность в сфере юстиции и/или в сфере судебной власти, и/или в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

По мнению президента, такой подход обеспечит пропорциональное представительство судей и привлечение международных экспертов к участию в процессе конкурса, что будет способствовать повышению доверия к нему.

Проектом предполагается, что в случае, если субъекты формирования конкурсной комиссии в определенный законом срок не предложат кандидатуры в состав этой комиссии, то такие кандидатуры предложит Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. Также устанавливаются четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав конкурсной комиссии, ее формирования, определяются требования к кандидатам в состав этой комиссии, права и обязанности ее членов.

Законопроектом предлагается исключить статью 28-1 закона Украины "О Высшем совете правосудия" по созданию и деятельности Комиссии по вопросам добропорядочности и этики.

Документом предлагается исключить из закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" положение об установлении максимального количества судей Верховного суда. Вместо этого предлагается установить общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия по представлению Государственной судебной администрации Украины.

Проектом изымаются из Закона № 193-их соответствующие положения о порядке проведения отбора судей в кассационные суды в составе Верховного суда, связанного с сокращением количества судей ВС.

Также законопроектом с учетом позиции Конституционного суда Украины меняются процедуры осуществления дисциплинарного производства в отношении судьи.

Текст представления и сопроводительные документы пока не опубликовали на сайте парламента.

Напомним: 

  • В марте 2020 года Конституционный суд отменил положения закона о деятельности органов судейского управления, инициатором которого был президент Владимир Зеленский. В частности, КС признал неконституционным положение, которое сокращало максимальное количество судей в Верховном суде от 200 до 100.
  • Речь шла о законопроекте о деятельности органов судейского управления, который Владимир Зеленский подписал 4 ноября 2019 года. Законом сокращался состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводился новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создавалась при Высшем совете правосудия комиссия добродетели и этики.
  • Законом также уменьшался оклад членов Верховного суда с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (до 105,7 тыс. грн), сокращался состав ВККС с 16 до 12 членов, в ВККС запретили выбирать бывших членов Высшего совета правосудия. Кроме того кандидаты в ВККС должны были подавать "заявление о проведении проверки, определенной законом "Об очистке власти".
  • В посольствах ЕС и Канады в Украине раскритиковали ряд положений этого Закона.

Украинская правда
Темы: Зеленскийсудреформы
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