Зеленский внес в Раду законопроект о судебной реформе

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Законопроект №3711 зарегистрировали в Раде 22 июня.

Сейчас его получили в Раде и передали на рассмотрение руководству.

Законопроект Зеленский определил как неотложный.

Президентский проект предусматривает внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Текст представления и сопроводительные документы пока не опубликовали на сайте парламента.

Напомним: