Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Понедельник, 22 июня 2020, 17:34
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в столицу России на парад по случаю 75-летия победы над нацизмом, даже если бы его пригласили.

Источник: Skype-интервью Владимира Зеленского канадскому изданию "The Globe and Mail", расшифровка Офиса президента

Детали: Журналист спросил, поехал бы украинский лидер на парад в Москву или нет, приглашали ли его туда.

Прямая речь Зеленского: "Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было".

Предыстория:

  • В августе 2019 года помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит новому президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в "Великой отечественной войне" 9 мая 2020 года.
  • В феврале 2020 года Офис президента сообщил "Украинской правде", что Российская Федерация не присылала президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.
  • Из-за коронавируса и карантина президент России Владимир Путин перенес парад в честь 75-летия Победы с 9 мая на 24 июня.
  • 9 мая был парад в столице Беларуси Минске, но президент Владимир Зеленский на него не поехал.

Темы: ЗеленскийРосcияисторияПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко перед выборами делает из себя жертву – Зеленский

обновлено от 13.10Зеленский внес в Раду законопроект о судебной реформе

Киев и Винничина стали регионами, где можно ослаблять карантин

Ляшко объяснил, откуда вспышка коронавируса на Львовщине

Возле заблокированной больницы в Харькове произошло столкновение, есть пострадавшие

Украина сделала важный шаг к противодействию колониальной политике РФ в Крыму

Все главные новости...
Зеленский
ЦПК раскритиковал новую судебную реформу: "Зеленский наступает на те же грабли"
Зеленский хочет, чтобы "нормандская четверка" встретилась, несмотря на пандемию
Зеленский о коронавирусе: Мы – как канатоходец под куполом цирка
Последние новости
19:44
видеоПоявилось видео момента взрыва в 10-этажке на Позняках
19:21
44% украинский покупают в интернете как новые, так и б/у товары — исследование
19:21
Противник ракетой вывел из строя оборудование ОБСЕ близ Широкино - штаб ООС
19:10
Иран в ближайшие дни отправит "черный ящик" МАУ во Францию - глава МИД
19:05
МОН объясняет, как ученики получат аттестаты после отмены ГНА
19:02
За вихідні ціна на черешню впала вдвічі, аналітики пояснили причину
18:50
Волынь усиливает карантин: закрывают ТРЦ, садики и сообщение с областью
18:31
ЦПК раскритиковал новую судебную реформу: "Зеленский наступает на те же грабли"
18:28
В Германии арестовали сирийского врача по подозрению в преступлениях против человечества
18:24
Зеленский хочет, чтобы "нормандская четверка" встретилась, несмотря на пандемию
Все новости...