Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в столицу России на парад по случаю 75-летия победы над нацизмом, даже если бы его пригласили.

Источник: Skype-интервью Владимира Зеленского канадскому изданию "The Globe and Mail", расшифровка Офиса президента

Детали: Журналист спросил, поехал бы украинский лидер на парад в Москву или нет, приглашали ли его туда.

Прямая речь Зеленского: "Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было".

Этому предшествовало: Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 10 июня заявил, что украинского президента не приглашали на парад, который в Москве перенесли с 9 мая на 24 июня, так как Украина не является де-факто участником СНГ и не проявляет желания "разделить радость от праздника Победы ".

На тот момент участие в параде на Красной площади 24 июня подтвердили лидеры Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии.

Президент России Владимир Путин в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" выразил уверенность, что визит руководства Украины в Москву неизбежно произойдет, надо только подождать.

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