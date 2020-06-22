Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Понедельник, 22 июня 2020, 17:34
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в столицу России на парад по случаю 75-летия победы над нацизмом, даже если бы его пригласили.
Источник: Skype-интервью Владимира Зеленского канадскому изданию "The Globe and Mail", расшифровка Офиса президента
Детали: Журналист спросил, поехал бы украинский лидер на парад в Москву или нет, приглашали ли его туда.
Прямая речь Зеленского: "Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было".
Предыстория:
- В августе 2019 года помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит новому президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в "Великой отечественной войне" 9 мая 2020 года.
- В феврале 2020 года Офис президента сообщил "Украинской правде", что Российская Федерация не присылала президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.
- Из-за коронавируса и карантина президент России Владимир Путин перенес парад в честь 75-летия Победы с 9 мая на 24 июня.
- 9 мая был парад в столице Беларуси Минске, но президент Владимир Зеленский на него не поехал.