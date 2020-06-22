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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Понедельник, 22 июня 2020, 17:34
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в столицу России на парад по случаю 75-летия победы над нацизмом, даже если бы его пригласили.

Источник: Skype-интервью Владимира Зеленского канадскому изданию "The Globe and Mail", расшифровка Офиса президента

Детали: Журналист спросил, поехал бы украинский лидер на парад в Москву или нет, приглашали ли его туда.

Прямая речь Зеленского: "Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было".

Этому предшествовало: Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 10 июня заявил, что украинского президента не приглашали на парад, который в Москве перенесли с 9 мая на 24 июня, так как Украина не является де-факто участником СНГ и не проявляет желания "разделить радость от праздника Победы ".

На тот момент участие в параде на Красной площади 24 июня подтвердили лидеры Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии.

Президент России Владимир Путин в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" выразил уверенность, что визит руководства Украины в Москву неизбежно произойдет, надо только подождать.

Предыстория:

  • В августе 2019 года помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит новому президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в "Великой отечественной войне" 9 мая 2020 года.
  • В феврале 2020 года Офис президента сообщил "Украинской правде", что Российская Федерация не присылала президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.
  • Из-за коронавируса и карантина президент России Владимир Путин перенес парад в честь 75-летия Победы с 9 мая на 24 июня.
  • 9 мая был парад в столице Беларуси Минске, но президент Владимир Зеленский на него не поехал.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ЗеленскийРосcияисторияПутин
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