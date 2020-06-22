Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в столицу России на парад по случаю 75-летия победы над нацизмом, даже если бы его пригласили.

Источник: Skype-интервью Владимира Зеленского канадскому изданию "The Globe and Mail", расшифровка Офиса президента

Детали: Журналист спросил, поехал бы украинский лидер на парад в Москву или нет, приглашали ли его туда.

Прямая речь Зеленского: "Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было".

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