ООС: Сутки на Донбассе прошли без потерь, но с обстрелами
Среда, 24 июня 2020, 07:16
23 июня российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не понесли потерь.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Враг открывал огонь у Орехового и Луганского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Павлополя и Водяного оккупанты применяли ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", – отмечают в штабе.
С начала текущих суток зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня. В частности противник обстреливал подступы к Широкино, Старогнатовке и Хутора Вольного.
Напомним:
- 22 июня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 16 раз и ранили украинского военнослужащего.
Украинская правда