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ООС: Сутки на Донбассе прошли без потерь, но с обстрелами

Среда, 24 июня 2020, 07:16
ООС: Сутки на Донбассе прошли без потерь, но с обстрелами

23 июня российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не понесли потерь.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Враг открывал огонь у Орехового и Луганского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя и Водяного оккупанты применяли ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", – отмечают в штабе.

С начала текущих суток зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня. В частности противник обстреливал подступы к Широкино, Старогнатовке и Хутора Вольного.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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