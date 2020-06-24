Парады в оккупированных Крыму и ОРДЛО: МИД отреагировал нотой протеста

Министерство иностранных дел передало в Москву ноту протеста по поводу проведения парадов ко Дню победы в оккупированных Россией Крыма и ОРДЛО.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "Эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинском-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны РФ и оккупацией ею части суверенной территории Украины.

Считаем, что проведение во временно оккупированных Российской Федерацией Донецке и Луганске так называемых "военных парадов", во время которых были продемонстрированы 155-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ- 21 "Град", а также другая военная техника, в частности, зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", танки Т-72, ​​БТР-80, БМП-1, является грубым нарушением обязательств российской стороны как стороны Минских договоренностей и их подписанта.

Детали: В ведомстве отметили, что цинично выглядит привлечения российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних.

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