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Парады в оккупированных Крыму и ОРДЛО: МИД отреагировал нотой протеста

Среда, 24 июня 2020, 23:26
meduza.io

Министерство иностранных дел передало в Москву ноту протеста по поводу проведения парадов ко Дню победы в оккупированных Россией Крыма и ОРДЛО.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "Эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинском-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны РФ и оккупацией ею части суверенной территории Украины.

Считаем, что проведение во временно оккупированных Российской Федерацией Донецке и Луганске так называемых "военных парадов", во время которых были продемонстрированы 155-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ- 21 "Град", а также другая военная техника, в частности, зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", танки Т-72, ​​БТР-80, БМП-1, является грубым нарушением обязательств российской стороны как стороны Минских договоренностей и их подписанта.

Детали: В ведомстве отметили, что цинично выглядит привлечения российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних.

Предыстория:

  • Утром 24 июня во многих городах России прошли "военные парады" в честь 75-й годовщины победы во Второй мировой войне.
  • Путину прибыли главы только семи государств: Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Сербии, а также член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
  • Вместе с тем парад посетили так называемые президенты оккупированных Россией Южной Осетии и Абхазии.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в столицу России на парад по случаю 75-летия победы над нацизмом, даже если бы его пригласили.

Украинская правда
Темы: МИДКрымОРДЛОоккупациявойна


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