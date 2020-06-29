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За воскресенье в Украине обнаружили меньше случаев коронавируса

Понедельник, 29 июня 2020, 08:52
За воскресенье в Украине обнаружили меньше случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 28 июня, в Украине обнаружили 646 случаев коронавируса. При этом 18 больных умерли и 93 – выздоровели.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего новых случаев – во Львовской области (115). Еще 84 случая обнаружили на Волыни, 70 – в Ровенской области.

В Киеве в воскресенье зафиксировано 45 новых случаев коронавируса.

Что предшествовало: 27 июня в Украине обнаружили 917 случаев коронавируса, 26 июня – 948, 25 июня COVID-19 в Украине подтвердили у рекордных 1109 человек.

За воскресенье, 21 июня, в Украине обнаружили 681 случай коронавируса.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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