За воскресенье в Украине обнаружили меньше случаев коронавируса
Понедельник, 29 июня 2020, 08:52
За прошедшие сутки, 28 июня, в Украине обнаружили 646 случаев коронавируса. При этом 18 больных умерли и 93 – выздоровели.
Источник: данные СНБО
Детали: Больше всего новых случаев – во Львовской области (115). Еще 84 случая обнаружили на Волыни, 70 – в Ровенской области.
В Киеве в воскресенье зафиксировано 45 новых случаев коронавируса.
Что предшествовало: 27 июня в Украине обнаружили 917 случаев коронавируса, 26 июня – 948, 25 июня COVID-19 в Украине подтвердили у рекордных 1109 человек.
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Украинская правда