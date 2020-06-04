Дело Флойда: Полицейскому ужесточили обвинение, еще 3 его коллег арестовали

Трем уже бывшим офицерам полиции города Миннеаполиса (штат Миннесота, США) выдвинули обвинения по делу об убийстве 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

Источник: CNN, Reuters

Детали: Офицеры полиции, участвовавших в задержании Флойда, обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени, а также в пособничестве и подстрекательстве к непреднамеренного убийства.

Арестовали 26-летнего Александра Куэнга, 34-летнего Ту Тао и 37-летнего Томаса Лейна.

Кроме того, сенатор от штата Эми Клобушар объявила об ужесточении обвинения экс-полицейскому Дереку Чавену, душившему задержанного.

Если сначала ему предъявили обвинение по статье об убийстве по неосторожности (3 степени), то сейчас он стал фигурантом дела об убийстве без умысла при совершении тяжкого преступления (2 степени).

Семья погибшего Флойда требует, чтобы Чавена привлекли за убийство 1 степени – с отягчающими обстоятельствами. Пока что 44-летнему белокожему экс-полицейскому грозит до 40 лет заключения.

Во время беспорядков в США, вызванных убийством Флойда, по оценкам Associated Press, погибли более 10 человек.

Что было ранее: Офицер полиции Дерек Човин, который давил коленом на шею Флойда, был арестован 29 мая.

Повторное вскрытие, проведенное сторонними медицинскими экспертами, которых привлекла семьей погибшего, установило, что 46-летний Джордж Флойда умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины.

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Напомним: