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Защита Богатыревой выиграла апелляцию: арест отменен

Четверг, 4 июня 2020, 20:30

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения бывшему вице-премьер министру - министру здравоохранения времен Виктора Януковича Раисе Богатыревой.

Источник: ВАКС

Дословно: "4 июня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника подозреваемой на решение следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 28.08.2019, которым к ней была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения".

Детали: Суд апелляционной инстанции решил, что прокуратурой Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении, а следственный судья Печерского суда не принял мер для устранения указанных очевидных нарушений уголовного процессуального закона.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в прокуратуру Киева.

Украинская правда
Темы: Богатырева


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