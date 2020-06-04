Защита Богатыревой выиграла апелляцию: арест отменен
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения бывшему вице-премьер министру - министру здравоохранения времен Виктора Януковича Раисе Богатыревой.
Источник: ВАКС
Дословно: "4 июня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника подозреваемой на решение следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 28.08.2019, которым к ней была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения".
Детали: Суд апелляционной инстанции решил, что прокуратурой Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении, а следственный судья Печерского суда не принял мер для устранения указанных очевидных нарушений уголовного процессуального закона.
"Украинская правда" обратилась за комментарием в прокуратуру Киева.
В то же время по данным УП, с января 2020 года уголовное производство в отношении Богатыревой расследует Национальное антикорупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Предыстория:
- С октября по декабрь 2013 года уполномоченные должностные лица Министерства здравоохранения, на выполнение бюджетной программы по развитию службы экстренной медицинской помощи, закупили автомобили спецназначения (автомобилей скорой медицинской помощи и их оборудование-10 лотов).
- Богатыревой сообщила о подозрении в октябре 2014 года Генеральная прокуратура. Ей вменяют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах во время организации и проведения закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
- 27 августа 2019 года Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.
- 28 августа Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о применении меры пресечения экс-министру Минздрава в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в 6 миллионов гривен.
- Залог за Богатыреву внес народный депутат народный депутат на тот момент представитель партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский. 29 августа она вышла из СИЗО.