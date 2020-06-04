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Защита Богатыревой выиграла апелляцию: арест отменен

Четверг, 4 июня 2020, 20:30
Защита Богатыревой выиграла апелляцию: арест отменен

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения бывшему вице-премьер министру - министру здравоохранения времен Виктора Януковича Раисе Богатыревой.

Источник: ВАКС

Дословно: "4 июня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника подозреваемой на решение следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 28.08.2019, которым к ней была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения".

Детали: Суд апелляционной инстанции решил, что прокуратурой Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении, а следственный судья Печерского суда не принял мер для устранения указанных очевидных нарушений уголовного процессуального закона.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в прокуратуру Киева.

В то же время по данным УП, с января 2020 года уголовное производство в отношении Богатыревой расследует Национальное антикорупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Предыстория:

  • С октября по декабрь 2013 года уполномоченные должностные лица Министерства здравоохранения, на выполнение бюджетной программы по развитию службы экстренной медицинской помощи, закупили автомобили спецназначения (автомобилей скорой медицинской помощи и их оборудование-10 лотов).
  • Богатыревой сообщила о подозрении в октябре 2014 года Генеральная прокуратура. Ей вменяют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах во время организации и проведения закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
  • 27 августа 2019 года Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.
  • 28 августа Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о применении меры пресечения экс-министру Минздрава в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в 6 миллионов гривен.
  • Залог за Богатыреву внес народный депутат народный депутат на тот момент представитель партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский. 29 августа она вышла из СИЗО.

Украинская правда

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Темы: Богатырева
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