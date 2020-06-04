Защита Богатыревой выиграла апелляцию: арест отменен

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения бывшему вице-премьер министру - министру здравоохранения времен Виктора Януковича Раисе Богатыревой.

Источник: ВАКС

Дословно: "4 июня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника подозреваемой на решение следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 28.08.2019, которым к ней была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения".

Детали: Суд апелляционной инстанции решил, что прокуратурой Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении, а следственный судья Печерского суда не принял мер для устранения указанных очевидных нарушений уголовного процессуального закона.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в прокуратуру Киева.

В то же время по данным УП, с января 2020 года уголовное производство в отношении Богатыревой расследует Национальное антикорупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Предыстория: