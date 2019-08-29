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Богатырева уже вышла из СИЗО

Четверг, 29 августа 2019, 16:33

Источник: комментарий "Украинской правде" пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец

Арестованная накануне экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева вышла из следственного изолятора после внесения залога в 6 миллионов.

Прямая речь: "Сегодня после внесения залога в 6 млн грн подозреваемая вышла из СИЗО".

Детали: залог за Богатыреву внес народный депутат народный депутат представитель партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Теперь Богатырева должна выполнять обязанности, возложенные на нее судом: не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать об изменении места жительства; воздержаться от общения со свидетелями и экспертами в данном уголовном производстве; сдать паспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Что произошло ранее: 28 августа Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о применении меры пресечения экс-министру Минздрава в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в 6 миллионов гривен.

Предыстория:

  • С октября по декабрь 2013 года уполномоченные должностные лица Министерства здравоохранения, на выполнение бюджетной программы по развитию службы экстренной медицинской помощи, закупили автомобили спецназначения (автомобилей скорой медицинской помощи и их оборудование-10 лотов).
  • Богатыревой сообщили о подозрении в октябре 2014 года. Ей вменяют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах во время организации и проведения закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
  • 27 августа Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Богатырева
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