Богатырева уже вышла из СИЗО

3542 просмотра
Четверг, 29 августа 2019, 16:33

Источник: комментарий "Украинской правде" пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец

Арестованная накануне экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева вышла из следственного изолятора после внесения залога в 6 миллионов.

Прямая речь: "Сегодня после внесения залога в 6 млн грн подозреваемая вышла из СИЗО".

Детали: залог за Богатыреву внес народный депутат народный депутат представитель партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Теперь Богатырева должна выполнять обязанности, возложенные на нее судом: не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать об изменении места жительства; воздержаться от общения со свидетелями и экспертами в данном уголовном производстве; сдать паспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Что произошло ранее: 28 августа Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о применении меры пресечения экс-министру Минздрава в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в 6 миллионов гривен.

Предыстория:

  • С октября по декабрь 2013 года уполномоченные должностные лица Министерства здравоохранения, на выполнение бюджетной программы по развитию службы экстренной медицинской помощи, закупили автомобили спецназначения (автомобилей скорой медицинской помощи и их оборудование-10 лотов).
  • Богатыревой сообщили о подозрении в октябре 2014 года. Ей вменяют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах во время организации и проведения закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
  • 27 августа Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.

Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Богатырева


powered by lun.ua
Материалы по теме
Новинский внесет залог за Богатыреву 28 августа 2019, 20:49
Богатыреву арестовали, залог – 6 миллионов 28 августа 2019, 17:48
Супрун отреагировала на возвращение Богатыревой снимком тараканов 28 августа 2019, 14:17
Все новости
Главные новости
Разумков возглавил Раду и сказал, за что будет стыдно
Зеленский внес в Раду свой законопроект об импичменте
В Раде создали 5 фракций и депутатскую группу. Список руководителей
Авакова таки оставят в правительстве – источники
Все новости
self-made

Оптимисты дольше живут и лучше спят. Но можно ли ими стать?

рейтинги

50 лучших песен о любви

здоровье

Непереносимость лактозы: причины и как с этим жить?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів