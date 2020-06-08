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Оккупанты передали в "суд" дело Джемилева с нарушением процедуры

Понедельник, 8 июня 2020, 17:42
Оккупанты передали в суд дело Джемилева с нарушением процедуры

Следственный комитет РФ в оккупированном Крыму передал в суд дело против народного депутата Украины, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева без уведомления обвиняемого и защитников.

Источник: Следком РФ, адвокат Джемилева Николай Полозов в Facebook

Дословно СК РФ: "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу".

Детали: В то же время, адвокат Джемилева Николай Полозов заявил, что ни сам Джемилев, ни он как адвокат не были извещены о завершении расследования.

Прямая речь Полозова: "Частью 1 статьи 222 УПК РФ установлено, что после утверждения обвинительного заключения, прокурор направляет дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) представителей и разъясняет им право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания.

Как мы видим, следователь, руководитель следственного органа, сам следственный орган в законе не указаны как адресат уведомления прокурора о направлении дела в суд.

А в оккупированном Крыму все наоборот. Меня (защитника) не известили, Мустафу-агъа не известили, а первым делом незаконно известили следственный орган, который об этом бодро отрапортовал".

Детали: Джемилева обвиняют в том, что он 2 мая 2014 года прибыл рейсом Киев-Москва в аэропорт "Шереметьево", где ему сотрудниками пограничного контроля было отказано во въезде в страну, в связи с чем в тот же день он убыл обратно в Киев. Однако уже на следующий день Джемилев пересек "границу РФ" в пункте пропуска "Армянск" (Турецкий вал) (при въезде в оккупированный Крым – УП).

Также Джемилев обвиняется в том, что хранил в собственном доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС калибра 7.62 мм, о нахождении ключа от сейфа было известно его сыну. В мае 2013 года сын Джемилева незаконно завладел оружием, совершив из него убийство человека.

Кроме того, Джемилеву вменяется незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7.62, пригодных для стрельбы и запрещенных в РФ в гражданском обороте.

Что предшествовало: 27 мая оккупанты в Крыму заявили о завершении "расследования уголовного дела" в отношении Джемилева.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: ДжемилевКрымРосcия
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