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Глава МОЗ уточнил, какие штрафы предлагают для тех, кто без маски

Четверг, 2 июля 2020, 09:36

Правительство предусматривает штрафы за отсутствие защитной маски в общественных местах для граждан в 170-255 гривен, а для владельцев заведений, в которых нарушают правила карантина, – 3400-5100 гривен.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 2 июля

Прямая речь: "Вчера на заседании правительства был одобрен законопроект, который будет передан в Верховную Раду, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Он регламентирует установление соответствующих штрафов за неношение масок. Предусматриваются штрафы как для физических лиц, так и для юридических лиц.

Для физических лиц предусмотрены штрафы от 170-ти до 255 гривен.

Для владельцев заведений питания, спортивных учреждений или магазинов – если они не придерживаются установленных карантинных требований и не следят за соблюдением масочного режима в соответствующих помещениях – штраф будет составлять от 3400 гривен до 5100 гривен.

Этот законопроект будет передан в Верховную Раду. Надеемся, что наши народные депутаты его поддержат и он будет принят – и станет соответствии законом.

Все эти действия делаются ради здоровья и жизни наших граждан".

Напомним: В марте Верховная Рада устанавливала штраф в 17 тысяч гривен за нарушение правил карантина. Именно по столько заплатили чиновники, которые сопровождали президента Владимира Зеленского в Хмельницком, за кофе в зале кафе, ведь тогда заведения обслуживали клиентов только на свежем воздухе.

Алена Рощенко, УП
Темы: карантинштрафыМинздрав


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