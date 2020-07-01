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Кабмин инициирует штрафы за неношение масок в публичных местах

Среда, 1 июля 2020, 13:58
Кабмин инициирует штрафы за неношение масок в публичных местах

Кабинет министров предлагает усилить административную ответственность владельцев общественных учреждении и организаций, а также маршруток за несоблюдение масочного режима посетителями и пассажирами.

Источник: решение Кабинета министров на заседании 1 июля

Детали: Кабмин предлагает Верховной Раде проект закона о штрафах и для физических, и для юридических лиц.

Члены правительства единогласно поддержали предложение, которое озвучил министр юстиции Денис Малюська.

Прямая речь Малюськи: "Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины – ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно – ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок.

Устанавливаем ответственность за это соответственно в Кодексе об административном правонарушении и в законе об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения.

Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина. Для юридических лиц суммы большие – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан".

Этому предшествовало: В марте Верховная Рада предусмотрела наказания за нарушение правил карантина. Административная статья "нарушение правил карантина" предусматривает штраф в 17-34 тысяч гривен или 34-170 тысяч гривен для чиновников за несоблюдение карантина людей. Уголовная статья "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний" предусматривает 17-51 тысяч гривен штрафа, или до 6 месяцев ареста или ограничение/лишение свободы до 3-х или даже 5-8 лет.

Граждан не раз штрафовали на 17 тысяч гривен за пребывание без маски в общественных местах. Однако со смягчением карантина все меньше людей соблюдают требования, в частности, ношение масок и дистанцирование.

В последние две недели статистика показывала постоянное увеличение суточного прироста больных COVID-19 (за исключением выходных дней). Также выросло количество людей, которых госпитализируют с тяжелым течением болезни, и количество больных пневмонией.

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Темы: карантинкоронавирусэпидемияКабинет министров
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