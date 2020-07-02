Пытки в Кагарлыке: еще двух местных полицейских заподозрили в пытках

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному Кагарлицкого отделения Нацполиции и еще одному работнику отделения.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Речь идет об оперуполномоченном Кагарлицкого отделения и еще одном работнике отделения полиции.

Они подозреваются в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.127 УК).

Следствие установило, что во время событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая 2020 года, оперуполномоченный по указанию своего руководителя удерживал руки потерпевшей, когда его руководитель надел противогаз на женщину и периодически зажимал дыхательную трубку.

Отмечается, что после начала расследование об изнасилования, в ГБР стали обращаться другие лица с сообщениями о пытках в Кагарлицком отделении полиции.

В частности, в начале января 2020 года работники отделения, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух человек, чтобы получить признание в совершении краж.

Дословно: "Правоохранители били потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города. После доставки пострадавших в Кагарлицкиц отдел полиции - применяли к ним электрический ток и приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня".

Также установлено, что подозреваемый начальник одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Николай Кузив в мае 2020 года избил еще одного гражданина, который получил телесные повреждения средней степени тяжести.

По этим фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику отделения и задержанным в мае, которые сейчас содержатся в Киевском СИЗО (по ч. 2 ст. 127 УК), Кузиву и оперуполномоченному сектора криминальной полиции Кагарлицкого отделения Сергею Сулиме.

Таким образом, в настоящее время следователи сообщили о подозрении 4 работниками Кагарлицкого отделения полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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