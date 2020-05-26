Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.

Источник: hromadske

Детали: Сулима и Кузива взяли под стражу без права внесения залога. У Сулимы есть 7-месячный ребенок на содержании.

Адвокат внес ходатайство о закрытом заседании. Мера пресечения избрана в закрытом режиме.

Оба полицейские заявили, что не признают своей вины.

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У Голосіївському суді обирають запобіжний захід підозрюваним у зґвалтуванні 26-річної жінки у відділку поліції на Київщині. На фото — підозрюваний Сергій Сулима pic.twitter.com/MrvVsQgNQc — hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2020

Другого поліцейського Миколу Кузіва, якого підозрюють у співучасті у зґвалтуванні жінки, суд також взяв під варту на два місяці без права внесення застави.



Підозрювані не визнають своєї провини pic.twitter.com/fg2TDdm8kp — hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2020

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