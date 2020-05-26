Суд арестовал полицейских из Кагарлыка, которых подозревают в изнасиловании и пытках
Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.
Источник: hromadske
Детали: Сулима и Кузива взяли под стражу без права внесения залога. У Сулимы есть 7-месячный ребенок на содержании.
Адвокат внес ходатайство о закрытом заседании. Мера пресечения избрана в закрытом режиме.
Оба полицейские заявили, что не признают своей вины.
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У Голосіївському суді обирають запобіжний захід підозрюваним у зґвалтуванні 26-річної жінки у відділку поліції на Київщині. На фото — підозрюваний Сергій Сулима pic.twitter.com/MrvVsQgNQc— hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2020
Другого поліцейського Миколу Кузіва, якого підозрюють у співучасті у зґвалтуванні жінки, суд також взяв під варту на два місяці без права внесення застави.— hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2020
Підозрювані не визнають своєї провини pic.twitter.com/fg2TDdm8kp
Предыстория:
- 25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины.
- Источники сообщали, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив.
- В МВД заявили о "молниеносной" реакции на изнасилование полицейскими в Кагарлыке: они находятся под стражей.