Голосеевский районный суд Киева арестовал полицейского из Кагарлыка Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.

Источник: hromadske

Детали: Сулиму взяли под стражу без права внесения залога. У него есть 7-месячный ребенок на сожержании.

Адвокат внес ходатайство о закрытом заседании. Мера пресечения избрана в закрытом режиме.

Сулима заявил, что не признает своей вины.

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У Голосіївському суді обирають запобіжний захід підозрюваним у зґвалтуванні 26-річної жінки у відділку поліції на Київщині. На фото — підозрюваний Сергій Сулима pic.twitter.com/MrvVsQgNQc — hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2020

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