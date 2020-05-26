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Суд арестовал полицейских из Кагарлыка, которых подозревают в изнасиловании и пытках

Вторник, 26 мая 2020, 18:10
Суд арестовал полицейских из Кагарлыка, которых подозревают в изнасиловании и пытках

Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.

Источник: hromadske

Детали: Сулима и Кузива взяли под стражу без права внесения залога. У Сулимы есть 7-месячный ребенок на содержании.

Адвокат внес ходатайство о закрытом заседании. Мера пресечения избрана в закрытом режиме.

Оба полицейские заявили, что не признают своей вины.

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Темы: скандалкриминал
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