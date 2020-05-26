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Суд арестовал одного из полицейских Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и пытках

Вторник, 26 мая 2020, 17:07

Голосеевский районный суд Киева арестовал полицейского из Кагарлыка Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.

Источник: hromadske

Детали: Сулиму взяли под стражу без права внесения залога. У него есть 7-месячный ребенок на сожержании.

Адвокат внес ходатайство о закрытом заседании. Мера пресечения избрана в закрытом режиме. 

Сулима заявил, что не признает своей вины.

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Темы: скандалкриминал


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