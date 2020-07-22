Полиция усиливает меры безопасности в ряде областей
Руководство Нацполиции приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Детали: Мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, не допустить дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений.
Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлено мобильные посты.
Полицейские осуществляют такие превентивные меры:
- проверка документов у подозрительных лиц и проведения поверхностного осмотра
- проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время.
- особое внимание обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), к которым могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства.
- обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах.
- Полицейские призывают граждан с пониманием относиться к указанным превентивных мер.
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Предыстория:
- Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложникамив автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
- Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
- Позже захваченным в автобусе людям в Луцке удалось передать воду.
- После 21:40 террориста задержали.