Полиция усиливает меры безопасности в ряде областей

Руководство Нацполиции приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: Мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, не допустить дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений.

Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлено мобильные посты.

Полицейские осуществляют такие превентивные меры:

проверка документов у подозрительных лиц и проведения поверхностного осмотра

проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время.

особое внимание обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), к которым могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства.

обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах.

Полицейские призывают граждан с пониманием относиться к указанным превентивных мер.

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