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Полиция усиливает меры безопасности в ряде областей

Среда, 22 июля 2020, 00:19
Полиция усиливает меры безопасности в ряде областей

Руководство Нацполиции приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: Мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, не допустить дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений.

Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлено мобильные посты.

Полицейские осуществляют такие превентивные меры:

  • проверка документов у подозрительных лиц и проведения поверхностного осмотра
  • проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время.
  • особое внимание обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), к которым могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства.
  • обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах.
  • Полицейские призывают граждан с пониманием относиться к указанным превентивных мер.

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Предыстория:

  • Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложникамив автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
  • Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
  • Позже захваченным в автобусе людям в Луцке удалось передать воду.
  • После 21:40 террориста задержали.

Украинская правда

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Темы: МВДполиция
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