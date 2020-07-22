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В ТКГ договорились о полном прекращении огня с 27 июля

Среда, 22 июля 2020, 22:36

22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Источник: Офис президента

Дословно: "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей".

Детали: Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.

В рамках политической группы было отмечено, что прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.

Также украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает то же от "другой стороны".

Что было раньше:

  • 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево погиб украинский боец, подорвавшись на взрывном устройстве.
  • Боевики дали разрешение группе эвакуации забрать тело. Пока те в белых касках шли к погибшему, оккупанты с трех сторон обстреляли украинский группу.
  • Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевое травмирование.
  • 1 июля совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня из-за пандемии.
  • А уже 2 июля российско-оккупационные войска ранили одного защитника Украины.

Украинская правда


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