В ТКГ договорились о полном прекращении огня с 27 июля

22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Источник: Офис президента

Дословно: "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей".

Детали: Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.

В рамках политической группы было отмечено, что прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.

Также украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает то же от "другой стороны".

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