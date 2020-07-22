В ТКГ договорились о полном прекращении огня с 27 июля
22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Источник: Офис президента
Дословно: "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей".
Детали: Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.
В рамках политической группы было отмечено, что прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.
Также украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает то же от "другой стороны".
Что было раньше:
- 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево погиб украинский боец, подорвавшись на взрывном устройстве.
- Боевики дали разрешение группе эвакуации забрать тело. Пока те в белых касках шли к погибшему, оккупанты с трех сторон обстреляли украинский группу.
- Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевое травмирование.
- 1 июля совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня из-за пандемии.
- А уже 2 июля российско-оккупационные войска ранили одного защитника Украины.