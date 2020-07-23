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Наемники РФ ранили четырех военных на Донбассе – ООС

Четверг, 23 июля 2020, 07:07

22 июля российские оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Раненых бойцов эвакуировали в медицинское учреждение.

Наемники использовали минометы 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.

В частности, враг открывал огонь у Майорска, Хутора Вольный, Крымского, Марьинки, Лебединского, Водяного, Пищевика, Старогнатовки и Талаковки.

По защитникам Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. К вечеру, на этом участке фронта, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили одного и ранили троих захватчиков. И по уточненным данным, 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли.

Напомним: 

  • 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс


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