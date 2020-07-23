Наемники РФ ранили четырех военных на Донбассе – ООС
22 июля российские оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Раненых бойцов эвакуировали в медицинское учреждение.
Наемники использовали минометы 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.
В частности, враг открывал огонь у Майорска, Хутора Вольный, Крымского, Марьинки, Лебединского, Водяного, Пищевика, Старогнатовки и Талаковки.
По защитникам Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. К вечеру, на этом участке фронта, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
По данным разведки, за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили одного и ранили троих захватчиков. И по уточненным данным, 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли.
Напомним:
- 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.