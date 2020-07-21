Террорист в Луцке. Кто взял в заложники пассажиров маршрутки и как их освобождали

Ранок у Луцьку 21 липня сколихнула новина: рейсовий автобус "Берестечко-Краснилівка" захопив терорист.

Маршрутка опинилася на центральній площі міста – Театральному майдані – під прицілом озброєного чоловіка.

Станом на 17:00 годину з'явилися різні дані дані щодо кількості заручників. За даними поліції в салоні знаходилися 20 пасажирів, в тому числі, як повідомляють місцеві ЗМІ – діти та вагітні жінки. СБУ говорить про десятеро людей.

Про те, що в автобусі є озброєний терорист, поліція Волині дізналася о 9:25, коли отримала телефонний дзвінок на лінію 102.

Силовики оточили місце події та оголосили оперативний план "Заручник". Мобільні телефони пасажирів маршрутки не відповідали.

Команда журналістів волинської мережі видання Район.in.ua зібрала і систематизувала для УП інформацію, яка відома про захоплення заручників у Луцьку.

Луцький терорист. Біографія

Ймовірним терористом є чоловік за призвіськом "Максим Плохой". На таке ім’я зареєстровані акаунти у соцмережах, де були опубліковані повідомлення і вимоги до влади. Через деякий час всі його аккаунти, крім Вконтакте, були заблоковані.

Згодом у ЗМІ дізналися справжнє ім'я терориста – це Максим Степанович Кривош, який проживає у Луцьку, а прописаний у місті Дубно Рівненської області.

Його батьки походять із села на Західній Україні, мати викладала російську мову в школі, писала вірші, які виходили в друк. Жінка померла у 2013 після масової ДТП з 8 загиблими. Брат має інвалідність.

Батько – радянський вчений, винахідник Степан Кривош.

"Плохому" 44 роки, він народився у селищі Гай Оренбурзької області (Росія) у листопаді 1975 року. Якийсь час жив в Одесі.

Сидів у в'язниці, вперше – у 17 років. Всього за гратами провів 11 років.

У судовому реєстрі можна знайти історію дворічної давнини, коли Максим Кривош майже заробив на онлайн-аукціоні 30,7 тисяч гривень. Він продав там нумізматичну монету 1924 року в 20 доларів. Однак після передоплати покупець отримав порожню посилку – монети в ній не було.

За рішенням, ухваленим у квітні цього року, Кривош разом із другим продавцем-жінкою, мають повернути покупцеві майже 10,9 тисяч гривень.

Вимоги у соцмережах

Помітно, що пости з його вимогами російською мовою з'явилися системно і синхронно у різних соцмережах.

21 липня на каналі користувача з іменем Максим Плохой з’явилося відео, де чоловік з автоматом у руках вітає глядачів "з днем антисистеми" і висловлює невдоволення "системою в Україні".

Через деякий час відео було видалене.

Акаунт у Twitter зареєстрований у липні 2020 року спочатку мав пару підписників, але швидко розрісся до декількох сотень. Там же "Плохой" викладав свої вимоги.

Близько 13-ої години цей акаунт був заблокований "за порушення вимог соцмережі".

Одна з вимог – щоб українські високопосадовці публічно назвали себе "терористами в законі" (орфографія збережена):

"З Днeм Антисистемы. Религиозно-политическая, олигархическая система власти суть террор.

Государство всегда было и есть первый террорист. Со мной много людей, авт.оружие, гранаты, две бомбы, третья в людном месте города..

Все взорвутся если не будет следующего: главы судов (ксу, вс), высшей рады правосудья, генпрокурор, мин.юстиции, дир.криминальна – исполнительной сл., премьер, глава верховной рады, министр обороны, сбу, главы церквов Филарет, Епыфаний, Онуфрий, Шевчук, Ахмед Тамим, протестанстской, римо-кат. , а также Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойський, Пинчук, Медведчук, – все викладывают в соцсети на свои страници и в Ютуб видеообращения с текстом: "я – Ф.И.О., должность, я, – террорист в законе".

Також терорист просить подивитися фільм "Земляне". Це американська стрічка 2005 року, де йдеться про проблему експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових дослідів або з метою виробництва їжі та одягу. Закадровий текст читав відомий голлівудський актор Хуакін Фенікс, відомий роллю у фільмі "Джокер", а музикант Мобі став автором саундтреку.

Цього фільму стосується вимога терориста, яку він адресував особисто Зеленському:

"Президент Зеленский публикует видеоображение с текстом: "фильм "Земляне" 2005 года.

Раніше Максим Кривош публікував у соцмережах зоозахисні пости, наприклад, про збір коштів на притулок для тварин, який влаштував рівненський священник Василь Коновалюк.

Церковник звертався до Кривоша за рекомендаціями знайомих, аби той простерилізував тварин (Василь Кривош облаштував притулок для безпритульних тварин при церкві).

"Якщо захоплювача маршрутки в Луцьку справді звати Максим Кривош, то це той чоловік, який торік поцупив мої хрести, ікони та інші речі..." – повідомив Василь Коновалюк у фейсбуці 21 липня.

"Максим Плохой" також має профіль у соцмережі "Вконтакте", де публікуються аналогічні пости, і він на момент виходу публікації залишається активним. Останній раз чоловік заходив туди близько пів на третю.

Але ця сторінка не єдина, яку можна пов’язати з Кривошем. У соцмережі існує аккаунт, який має таку саму назву як і книга терориста – Філософія злочинця. Серед депресивних віршів та філософських цитат можна побачити фото російського підривника, анархіста Михайла Жлобіцького, який влаштував вибух біля входу в будівлю ФСБ. Чоловік підірвав себе та поранив трьох ФСБшників.

Як відбувалося захоплення заручників у Луцьку

За інформацією СБУ, автобус "Еталон" був захоплений в центрі Луцьку. У нападника з собою була зброя і вибухівка. Зв'язок з водієм було втрачено. Вікна в автобусі розбиті.

Згодом з’явилось відео, як луцький терорист потрапив в автобус, який захопив. Він заходить останнім у салон та зачиняє після себе двері. З собою чоловік мав великий похідний рюкзак та сумку.

Важливо, що рейсові автобуси через центр міста зазвичай не курсують, наразі невідомо яким чином та за яким маршрутом автобус "Еталон" прибув на Театральний майдан.

О 9:40 та о 9:52 на Театральному майдані лунали постріли.

Регулярні постріли також було чутно з 12 до 15 години. Терорист стріляв у правоохоронців і викинув гранату, але вона не спрацювала.

Наразі відомо, шо маршрутка належить підприємиці Приходько, яка дізналася про інцидент від правоохоронців.

Вимоги луцького терориста

У Twitter "Плохой" хаотично викладав свої вимоги. Він наказав першим особам держави, включно з Епіфанієм та Порошенком прибути до Луцька.

В його акаунтах з'явилося повідомлення про закладену в людному місці Луцька вибухівку.

Що характерно, текст заяви був не надрукований, його замінили скріни.

У редакцію Район.in.ua потрапив запис розмови пасажирки автобуса з її сином. Жінку змусили просити, аби інформацію про захоплення заручників повідомили у ЗМІ, зокрема на сайт "Цензор.нет".

З хлопцем також розмовляв чоловік, який наказував, що робити. Розмова велась українською. Чи був це той самий "Максим Плохой" чи хтось інший, наразі невідомо.

Також з терористом спілкувалися журналісти луцького сайту "Перший", до яких додзвонилася пасажирка автобуса. Видання зазначає, що чоловік "розмовляє чистою українською мовою і помітно нервує".

За їхньою інформацією, в автобусі є діти і вагітні жінки. Терорист готовий їх відпустити, якщо до нього "приїдуть усі журналісти". Це він також сказав у телефонній розмові з журналістом Юрієм Бутусовим.

"Філософія злочинця": книга, написана луцьким терористом

У акаунтах соцмереж нападника зазначено, що він є автором книги "Философия преступника: Апология Свободы Антисистема".

Книгу "Філософія злочинця" під авторством "Максим Плохой" у 2014 році випустило луцьке видавництво "Волиньполіграф". Тираж книги 400 екземплярів, 560 сторінок.

За інформацією видання "Слідство.Інфо", на книзі зображено торгівельний знак з підписом "Я могу", який Кривош зареєстрував у 2015 році.

Книга автобіографічна, пересипана цитатами з Біблії. Автор описує своє перебування у місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

Автор зазначає, що на нього, піонера, в дитинстві справив сильне враження подвиг Юрія Лелюкова, воїнрука з селища Іваничі Волинської області.

Вчитель 29 листопада 1984 року на уроці демонстрував учням гранату. Виявилося, що вона не навчальна, а бойова. Чоловік в лічені секунди накрив собою гранату та врятував життя цілого класу.

"Наш пионерский отряд носил имя Юрия Лелюкова… Государство, которое не в состоянии оценить подвиг своего гражданина, не достойно уважения... Где брать силы, чтобы побороть страх, если представится счастье закончить земной путь, как этот Учитель?"

Ось типовий уривок з цієї книги, який наводить Антон Геращенко:

"Мене 15 років виправляють, але я не виправився, а скоріше навпаки – я ще більше став тим, ким я є.

Чому? Тому, що я справляюся з самим собою і тому не виправляюся іншими. Тому, що я не продаю себе страхом. Мене можна вбити, але це не виправить. Я – це завжди Я, бо - Я можу. Я можу, тому що є лише одне, чого я не можу-не бути Злочинцем. Я можу, тому що вирішую все сам і живу по-своєму. Я можу, тому що я Один. І я не боюся. Злочинець - це глибина і не може не бути ним той, у кого вона є. Обличчя Бога - в дзеркалі... "

Українська Правда, Район.in.ua