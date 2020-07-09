Следователь ГБР: Дела против Порошенко бесперспективны, а меня хотят уволить

Начальник 3-го отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий заявляет, что большинство дел против пятого президента Петра Порошенко бесперспективны и что он, как руководитель, говорил руководству о необходимости их закрытия.

Источник: Корецкий на пресс-конференции в Киеве, пресс-служба ГБР в Facebook

Прямая речь: "С мая 2019 года в ГБР было зарегистрировано и расследовалось порядка 13-15 производств, в которых фигурирует... Порошенко.

По большинству из этих производств были проведены все необходимые следственные действия и ориентировочно в январе-феврале я уже подошел к руководству ГБР – в то время это уже были и.о. директора Александр Соколов и первый заместитель Александр Бабиков – что, по моему мнению, по мнению следователей, в ряде этих производств уже нужно принять решение о закрытии, поскольку перспективы их расследования нет.

Но я столкнулся с тем, что руководство ГБР сказало: "Нет, продолжайте расследование". Я сказал, что мы будем эти решения принимать, и с этого времени на меня началось довольно сильное давление".

Детали: В частности, по словам Корецкого, через месяц после этого его поставили перед фактом, что он должен уволиться с ГБР.

Следователь сказал, что не понял такого решения и просил руководство ГБР объяснить, почему его хотят уволить. По словам Корецкого, ему ответили, что он им не подходит.

Он пояснил, что в связи со всем этим он сейчас и вышел на пресс-конференцию к журналистам.

Корецкий также отметил, что сам не собирается увольняться с ГБР, потому что "всегда действовал законно", а о ситуации с производствами Порошенко решил рассказать, потому что у него "обостренное чувство справедливости".

В свою очередь в ГБР заявления следователя назвали спекуляциями, "поскольку, Олег Корецкий планирует увольняться из бюро" из-за "фактов "слива" служебной информации по уголовным производствам".

В пресс-службе отметили, что Корецкий руководил группами следователей, расследовавших все производства в отношении пятого президента с мая 2019 года и "лично под своей подписью, неоднократно в течение всего 2019 года обращался к прокурорам с просьбой согласовать подозрения" Порошенко.

Также в ГБР добавили, что данные проекты подозрений "неоднократно возвращались Офисом генпрокурора на доработку, из-за чего результаты расследований ГБР в резонансных уголовных производствах длительное время отсутствовали".

А в феврале 2020 года руководство бюро приняло решение передать расследование наиболее важных производств другим следователям.

Что было раньше: 8 июля адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что одно из дел против пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, касающееся ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" закрыто. Производство закрыл Корецкий.

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