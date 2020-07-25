Установлен новый антирекорд суточной заболеваемости COVID-19
24 июля в мире диагностировали 288 378 заражений коронавирусом, 6194 пациентов умерли.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers
Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 77 885 случаев коронавируса, в Бразилии 58 249, в Индии 48 892, ЮАР 13 944, Мексика 8438 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 170 странах мира.
Сейчас в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.
Что было раньше:
- Найбільший показник добової захворюваності раніше тримався на рівні 248 тисяч випадків, проте 22 липня у світі коронавірус виявили у 279 тисяч людей.
1 июля в мире подтвердили более 196 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
Читайте также:
Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране
Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно
Напомним:
- В мире уже более 15 миллионов диагностированных случаев COVID-19. Умерло более 650 тысяч пациентов, 9 миллионов больных выздоровели.