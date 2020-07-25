Установлен новый антирекорд суточной заболеваемости COVID-19

24 июля в мире диагностировали 289 028 заражений коронавирусом, 6199 пациентов умерли.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 77 885 случаев коронавируса, в Бразилии 58 249, в Индии 48 892, ЮАР 13 944, Мексика 8438 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 170 странах мира.

Сейчас в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Что было раньше:

Найбільший показник добової захворюваності раніше тримався на рівні 248 тисяч випадків, проте 22 липня у світі коронавірус виявили у 279 тисяч людей.

1 июля в мире подтвердили более 196 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

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Напомним: