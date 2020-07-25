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Установлен новый антирекорд суточной заболеваемости COVID-19

Суббота, 25 июля 2020, 03:50

24 июля в мире диагностировали 288 378 заражений коронавирусом, 6194 пациентов умерли.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 77 885 случаев коронавируса, в Бразилии 58 249, в Индии 48 892, ЮАР 13 944, Мексика 8438 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 170 странах мира.

Сейчас в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

 
Данные Worldometers

Что было раньше: 

1 июля в мире подтвердили более 196 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 

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Напомним:

  • В мире уже более 15 миллионов диагностированных случаев COVID-19. Умерло более 650 тысяч пациентов, 9 миллионов больных выздоровели.

Темы: коронавирус


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