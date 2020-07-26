Кадыров считает, что вместо санкций ему надо дать Нобелевскую премию

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал несправедливыми санкции Госдепартамента США в отношении себя и считает, что достоин Нобелевской премии за победу над терроризмом.

Источник: Кадыров в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье, сообщает "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!".

Детали: Он отметил, что в то же время США не могут справиться с терроризмом на Ближнем Востоке.

Прямая речь: "Не может Америка ничего сделать, а мы благодаря президенту Владимиру Путину навели порядок, мирно живем, развиваемся. 1,5 млн населения спокойно живет, и чувствуем себя как дома. В Афганистане, Ливии каждый день убивают людей под их (США - ИФ) руководством, Сирия, Ирак (...) Кто хозяин всего этого?".

"Те, кто меня видят, они говорят мне: если ты и твоя семья в (санкционном – ИФ) списке, то мы тоже в списке. Говорят, что чеченцев напугал Кадыров. Никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить. Я прошу их (Госдеп – ИФ), чтобы они каждый день тысячу санкций придумывали против меня".

Что предшествовало: США ввели санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова и его семьи за нарушения прав человека.

В свою очередь, Кадыров запретил госсекретарю США Майклу Помпео въезд в регион и ввел другие санкции в отношении него.

Недавно Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за видео "Квартала 95", которое его оскорбило.