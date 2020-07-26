Кадиров вважає, що замість санкцій йому треба дати Нобелівську премію

Глава Чечні Рамзан Кадиров назвав несправедливими санкції Держдепартаменту США щодо себе і вважає, що гідний Нобелівської премії за перемогу над тероризмом.

Джерело: Кадиров в ефірі телеканалу "Росія 1" (ВГТРК) у неділю, повідомляє "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми зупинили війну, знищили міжнародний тероризм. Нобелівську премію мені треба дати за перемогу над тероризмом, а вони, навпаки, мене під санкції. Несправедливо!".

Деталі: Він зазначив, що в той же час США не можуть впоратися з тероризмом на Близькому Сході.

Пряма мова: "Не може Америка нічого зробити, а ми завдяки президенту Володимиру Путіну навели порядок, мирно живемо, розвиваємося. 1,5 млн населення спокійно живе, і почуваємо себе як удома. В Афганістані, Лівії щодня вбивають людей під їх (США – ІФ) керівництвом, Сирія, Ірак (...) Хто господар всього цього?".

"Ті, хто мене бачать, вони кажуть мені: якщо ти і твоя родина у (санкційному – ІФ) списку, то ми теж у списку. Кажуть, що чеченців налякав Кадиров. Ніколи в житті нас неможливо налякати і змусити. Я прошу їх (Держдеп – ІФ), щоб вони щодня тисячу санкцій придумували проти мене".

Що передувало: США запровадили санкції проти лідера Чечні Рамзана Кадирова та його сім'ї за порушення прав людини.

У свою чергу, Кадиров заборонив держсекретареві США Майклу Помпео в'їзд до регіону та ввів інші санкції щодо нього.

Нещодавно Кадиров звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом "визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення" за відео "Кварталу 95", яке його образило.