Соперница Лукашенко на выборах заявила, что ей и ее детям угрожают

Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая заявила, что в адрес ее самой и ее детей поступают угрозы.

Источник: Канопацкая в Facebook

Прямая речь: "Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным".

Детали: Кроме того, по ее словам, проведение пикетов бессмысленно, поскольку места, которые власть определила для них, "больше подходят для выгула собак".

Кандидат предложила руководству своего штаба делать ставку на предприятия, потому что там есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность.

Напомним: Канопацкая выступает за нейтральный статус своей страны и денонсацию Союзного договора Беларуси и России.

19 июля еще один кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что вывезла детей в Евросоюз из-за угроз.

Еще один претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало уехал из страны и увез с собой детей, поскольку опасается, что его планируют задержать по надуманным обстоятельствам.

Справка: Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

14 июля Центризбирком Беларуси зарегистрировал 5 кандидатов в президенты: Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя. Двум претендентам на президентский пост – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало – было отказано в регистрации.