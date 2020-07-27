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Соперница Лукашенко на выборах заявила, что ей и ее детям угрожают

Понедельник, 27 июля 2020, 01:27

Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая заявила, что в адрес ее самой и ее детей поступают угрозы.

Источник: Канопацкая в Facebook

Прямая речь: "Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным".

Детали: Кроме того, по ее словам, проведение пикетов бессмысленно, поскольку места, которые власть определила для них, "больше подходят для выгула собак".

Кандидат предложила руководству своего штаба делать ставку на предприятия, потому что там есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность.

Украинская правда⠀
Темы: БеларусьвиборыЛукашенко


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