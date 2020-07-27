Суперниця Лукашенка на виборах заявила, що їй та її дітям погрожують

Кандидат у президенти Білорусі Ганна Канопацька заявила, що на адресу її самої та її дітей надходять погрози.

Джерело: Канопацька у Facebook

Пряма мова: "Всі погодилися, що з урахуванням погроз, які надходять на мою адресу, на адресу моїх дітей і довірених осіб, рішення відмовитися від проведення пікетів було правильним".

Деталі: Крім того, за її словами, проведення пікетів безглуздо, оскільки місця, які влада визначила для них, "більше підходять для вигулу собак".

Кандидат запропонувала керівництву свого штабу робити ставку на підприємства, бо там є можливість забезпечити людям належну безпеку.

Нагадаємо: Канопацька виступає за нейтральний статус своєї країни й денонсацію Союзного договору Білорусі й Росії.

19 липня ще один кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що вивезла дітей до Євросоюзу через погрози.

Ще один претендент на пост президента Білорусі Валерій Цепкало виїхав з країни і відвіз з собою дітей, оскільки побоюється, що його планують затримати за надуманими обставинами.

Довідка: Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня.

14 липня Центрвиборчком Білорусі зареєстрував 5 кандидатів у президенти: Андрія Дмитрієва, Анну Канопацьку, Олександра Лукашенка, Світлану Тіхановську й Сергія Череченя. Двом претендентам на президентську посаду – Віктору Бабарику й Валерію Цепкалу – було відмовлено в реєстрації.