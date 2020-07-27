На Донбассе начал действовать режим "полной и всеобъемлющей" тишины

С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Соответствующее решение приняли три стороны - Украина, Россия и ОБСЕ – 22 июля.

Согласно ему, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.

По данным командования ООС, сейчас ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают выполнять поставленные задачи.

Там подчеркнули, что, несмотря на меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, подразделения Объединенных сил "готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей".

В штабе отметили также, что в ООС работает колл-центр, и кто-либо из военнослужащих, у кого "якобы изымают штатное вооружение", может обращаться по номеру телефона, который есть в каждой воинской части.

По данным российских СМИ, командование боевиков ОРДО также осуществляет контроль за выполнением достигнутых договоренностей о полном перемирии с 27 июля.

Напомним: Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау рассказала, какие меры будут применяться для усиления режима прекращения огня на Донбассе.

22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.