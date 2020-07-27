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С укрупнением районов количество школ и больниц не уменьшится – Корниенко

Понедельник, 27 июля 2020, 11:08
С укрупнением районов количество школ и больниц не уменьшится – Корниенко
Фото bastion.tv

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет, что с укрупнением районов количество объектов инфраструктуры в виде школ и больниц не сократится до числа районов.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на брифинг Корниенко в ходе партийного тренинга "Слуги народа" в КВЦ "Парковый" 25 июля

Прямая речь: "Больницы отдельно, районы отдельно. Количество больниц, школ, спортивно-юношеских школ, домов ветеранов и другой инфраструктуры не сократится до количества районов. Есть механизм межмуниципального сотрудничества, межрайонного сотрудничества – мы сейчас над ним работаем, и точно государство будет сохранять большинство инфраструктуры".

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Детали: Корниенко уверяет, что предоставление услуг останется на уровне громад.  

По словам "слуги народа", сейчас они работают над тем, чтобы Центр предоставления административных услуг был в каждой общине. В частности, есть проект по мобильным ЦПАУ –спецмашинах, которые будут ездить по громадам и предоставлять услуги прямо в селах и поселках, чтобы "людям не надо было даже в центр громады ехать".

Кроме того, одной из ключевых задач на местном уровне Корниенко видит реализацию второй очереди медицинской реформы.

Что касается опорных школ, то, по словам главы СН, каждый случай нужно рассматривать отдельно, и если определенная громада говорит о недопустимости закрытия школы, то нужно искать возможности содержать это учебное заведение.

Что было раньше: 17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 136 новых.

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Темы: децентрализацияобразованиемедицинаСлуга народа
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