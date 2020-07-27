Соперница Лукашенко увильнула от вопроса об аннексии Крыма

Оппонентка президента Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская увильнула от ответа на вопрос об аннексии Крыма, настояв на том, что она не политик.

Источник: интервью Тихановской изданию Meduza

Прямая речь: "Я понимаю, что вопрос про Крым раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи — смены власти и проведения честных выборов.

Вот на них уже смогут выдвинуться политики, у которых будут четко определенные взгляды, программы. И на честных, свободных, абсолютно прозрачных выборах беларусы смогут выбрать себе нового руководителя страны".

Детали: По ее словам, на Донбассе идет война: "Это ужасно. Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны".

При этом Тихановская никоим образом не вспомнила Россию.

Напомним: Светлана Тихановская - жена политзаключенного и блогера Сергея Тихановского. 19 июля Тихановская заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз. По ее словам, она участвует в избирательной кампании, заменив своего арестованого мужа.

Вокруг Тихановской объединились оппозиционные силы страны. В поддержку кандидата тысячи граждан по всей Беларуси вышли на митинги.

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