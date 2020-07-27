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Соперница Лукашенко увильнула от вопроса об аннексии Крыма

Понедельник, 27 июля 2020, 16:53
Соперница Лукашенко увильнула от вопроса об аннексии Крыма
фото: Белорусский Партизан

Оппонентка президента Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская увильнула от ответа на вопрос об аннексии Крыма, настояв на том, что она не политик.

Источник: интервью Тихановской изданию Meduza

Прямая речь: "Я понимаю, что вопрос про Крым раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи — смены власти и проведения честных выборов.

Вот на них уже смогут выдвинуться политики, у которых будут четко определенные взгляды, программы. И на честных, свободных, абсолютно прозрачных выборах беларусы смогут выбрать себе нового руководителя страны".

Детали: По ее словам, на Донбассе идет война: "Это ужасно. Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны".

При этом Тихановская никоим образом не вспомнила Россию.

Напомним: Светлана Тихановская - жена политзаключенного и блогера Сергея Тихановского. 19 июля Тихановская заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз. По ее словам, она участвует в избирательной кампании, заменив своего арестованого мужа.

Вокруг Тихановской объединились оппозиционные силы страны. В поддержку кандидата тысячи граждан по всей Беларуси вышли на митинги. 

Предыстория:

  • 14 июля Центральная избирательная комиссия отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Кроме Бабарико, в регистрации отказали еще одному оппозиционеру Валерию Цепкало.
  • Кандидатами зарегистрированы: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, председатель кампании "Говори правду", Анна Конопатская, бывший член Палаты представителей, Светлана Тихановская, жена политзаклюенного Сергея Тихановского, Сергей Черачня, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада).
  • Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Лукашенко находится на этом посту с 1994 года.

Темы: КрыманнексияБеларусьвиборыЛукашенко
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