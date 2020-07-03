От COVID-19 за сутки умерли 27 украинцев, только во Львовской области – 11

876 новых случаев коронавирусной болезни обнаружили в Украине 2 июля, 27 больных умерли, 505 человек выздоровели.

Источник: данные СНБО

Детали: Только во Львовской области за последние сутки диагностировали 153 новых случая, а 11 больных умерли.

В Киеве – 105 новых случаев и 1 летальный.

На Закарпатье – 80 новых больных, а 5 человек умерли в четверг.

В Ровенской области зафиксировали 73 новых случая и 4 летальных.

В Харьковской области – 3 летальных случая за сутки, 48 новых больных.

На Волыни и в Ивано-Франковской области – по 1 летальному случае, а новых больных, соответственно, 63 и 55.

В Хмельницкой области умер один человек с коронавирусным диагнозом, заболели еще 14 человек.

27 умерших за сутки от коронавируса – это один из самых высоких показателей (только 16 июня был худший антирекорд: умер 31 больной).

Всего за время пандемии COVID-19 в Украине было установлено 46 763 случая болезни, из них 1212 – летальные, 20 558 человек уже выздоровели. Сейчас болеют 24 993 жителя Украины.

Напомним:

За сутки 1 июля в Украине COVID-19 диагностировали у 889 человек, 12 больных умерли, 505 выздоровели от коронавируса. В предыдущие три дня статистика заболеваемости COVID-19 пошла на спад после двухнедельного всплеска новых случаев.

Во всем мире 2 июля зарегистрировали более 208 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом – суточная заболеваемость COVID-19 бьет "рекорды".

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