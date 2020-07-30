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Украина и Беларусь усиливают границу после задержания боевиков

Четверг, 30 июля 2020, 13:13
Украина и Беларусь усиливают границу после задержания боевиков
Фото dpsu.gov.ua

Беларусь и Украина договорились усилить пограничный контроль в связи з задержанием под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера.

Источник: Министерство иностранных дел Республики Беларусь

Дословно: "С украинской стороной достигнута договорённость об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах".

Детали: Отмечается, что 30 июля в связи с задержанием боевиков в МИД Беларуси поочередно пригласили посла России Дмитрия Мезенцева и советника-посланника, и. о. руководителя Посольства Украины в Беларуси Петра Врублевского.

Российской стороне сообщили о задержании группы боевиков ЧВК "Вагнера".

Кроме того, у посла России запросили "обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения" в Беларуси указанной группы лиц, многие члены которой имеют "доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах", в том числе на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Также отмечается, что с учетом того, что некоторые боевики имеют украинское происхождение и украинское гражданство, МИД Беларуси также запросил релевантную информацию у Врублевского. Эти данные нужны для "всестороннего анализа и оценки причин" присутствия боевиков в стране.  

В МИД также напомнили, что в настоящий момент в Беларуси продолжается избирательная кампания.

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В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.
  • В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.
  • В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.
  • Совет нацбезопасности и обороны Украины предлагал МИД добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер". 
  • СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Украинская правда

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Темы: БеларусьРосcияУкраина
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