Беларусь и Украина договорились усилить пограничный контроль в связи з задержанием под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера.

Источник: Министерство иностранных дел Республики Беларусь

Дословно: "С украинской стороной достигнута договорённость об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах".

Детали: Отмечается, что 30 июля в связи с задержанием боевиков в МИД Беларуси поочередно пригласили посла России Дмитрия Мезенцева и советника-посланника, и. о. руководителя Посольства Украины в Беларуси Петра Врублевского.

Российской стороне сообщили о задержании группы боевиков ЧВК "Вагнера".

Кроме того, у посла России запросили "обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения" в Беларуси указанной группы лиц, многие члены которой имеют "доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах", в том числе на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Также отмечается, что с учетом того, что некоторые боевики имеют украинское происхождение и украинское гражданство, МИД Беларуси также запросил релевантную информацию у Врублевского. Эти данные нужны для "всестороннего анализа и оценки причин" присутствия боевиков в стране.

В МИД также напомнили, что в настоящий момент в Беларуси продолжается избирательная кампания.

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