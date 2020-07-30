Штаб ООС сообщил о смерти трех бойцов из-за ухудшения здоровья

Командование объединенных сил сообщает, что с начала недели умерли трое защитников Украины вследствие резкого ухудшения состояния здоровья.

Источник: штаб ООС

Дословно: "28 июля перестало биться сердце солдата Артура Бахнара, 29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна.

А 30 июля Украина потеряла еще одного защитника - старшего сержанта Владимира Перекрестова".

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