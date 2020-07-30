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Штаб ООС сообщил о смерти трех бойцов из-за ухудшения здоровья

Четверг, 30 июля 2020, 22:03

Командование объединенных сил сообщает, что с начала недели умерли трое защитников Украины вследствие резкого ухудшения состояния здоровья.

Источник: штаб ООС

Дословно: "28 июля перестало биться сердце солдата Артура Бахнара, 29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна.

А 30 июля Украина потеряла еще одного защитника - старшего сержанта Владимира Перекрестова".

Предыстория: 

  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня,о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращенияогня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить какие-либо разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

Темы: ДонбассвойнаоккупацияООС


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