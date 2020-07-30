Штаб ООС сообщил о смерти трех бойцов из-за ухудшения здоровья
Четверг, 30 июля 2020, 22:03
Командование объединенных сил сообщает, что с начала недели умерли трое защитников Украины вследствие резкого ухудшения состояния здоровья.
Источник: штаб ООС
Дословно: "28 июля перестало биться сердце солдата Артура Бахнара, 29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна.
А 30 июля Украина потеряла еще одного защитника - старшего сержанта Владимира Перекрестова".
Предыстория:
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня,о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
- Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращенияогня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
- В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить какие-либо разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.