Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Массовая драка в Киеве: Зеленский выдвинул требование Авакову и Венедиктовой

Суббота, 4 июля 2020, 21:44

Президент Владимир Зеленский требует от генерального прокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова обеспечить эффективную координацию работы по недопущению эскалации насилия на улицах страны.

Источник: сайт президента

Прямая речь: "Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины".

Детали: Глава государства подчеркнул, что нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, вызывают серьезную обеспокоенность.

Напомним: Утром 4 июля в центре Киева, в бизнес-центре "Арена Сити", произошла массовая драка со стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека, 10 задержаны.

Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.

По данным Офиса президента, ранее имели место и "другие недопустимые случаи нарушения правопорядка на улицах".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийАваковВенедиктовачрезвычайное происшествиеКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Массовая драка в Киеве: Зеленский выдвинул требование Авакову и Венедиктовой

Евросоюз заявил серьезную обеспокоенность Киеву из-за проектов по закупкам

В Минобразования разрабатывают вариант комбинированной формы обучения при карантине

В Крыму подняли цены для туристов

Особый статус ОРДЛО: Россия ожидает от Украины проект "в ближайшее время"

таблицаКиев и 7 областей пока не могут ослаблять карантин

Все новости...
Зеленский
Зеленский заявил, что давления на НБУ не было и он не видит рисков девальвации гривны
На ОПЗ увеличилось количество рабочих мест на 44% — Зеленский
Вице-премьер по промышленной политике может появиться через неделю – Зеленский
Последние новости
21:56
"Шахтер" победил "Динамо" в важном матче 29-го тура
21:44
Массовая драка в Киеве: Зеленский выдвинул требование Авакову и Венедиктовой
21:17
Дело Шеремета: у подозреваемых возникли проблемы со здоровьем
20:48
таблицаВ Австрии стартовал первый в сезоне этап "Формулы-1"
20:24
ИсправленоУмер председатель Всеукраинской рады церквей
19:56
Евросоюз заявил серьезную обеспокоенность Киеву из-за проектов по закупкам
19:32
В Минобразования разрабатывают вариант комбинированной формы обучения при карантине
18:59
Боевики на Донбассе 5 раз обстреляли украинских военных, потерь нет
18:45
В Крыму подняли цены для туристов
18:24
Зеленский заявил, что давления на НБУ не было и он не видит рисков девальвации гривны
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!