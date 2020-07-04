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Массовая драка в Киеве: Зеленский выдвинул требование Авакову и Венедиктовой

Суббота, 4 июля 2020, 21:44
Массовая драка в Киеве: Зеленский выдвинул требование Авакову и Венедиктовой

Президент Владимир Зеленский требует от генерального прокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова обеспечить эффективную координацию работы по недопущению эскалации насилия на улицах страны.

Источник: сайт президента

Прямая речь: "Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины".

Детали: Глава государства подчеркнул, что нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, вызывают серьезную обеспокоенность.

Напомним: Утром 4 июля в центре Киева, в бизнес-центре "Арена Сити", произошла массовая драка со стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека, 10 задержаны.

Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.

По данным Офиса президента, ранее имели место и "другие недопустимые случаи нарушения правопорядка на улицах".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийАваковВенедиктовачрезвычайное происшествиеКиев
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