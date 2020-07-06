Коронавирус: суточная заболеваемость несколько уменьшилась

5 июля в мире подтвердили более 171 тысячу случаев коронавируса.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В США обнаружили 42,6 тысяч новых больных, в Бразилии – более 26 тысяч, в Индии – почти 24 тысяч, в Южной Африке – 8,7 тысяч, в Мексике – почти 7 тысяч, в России – 6,7 тысяч.

В этот день умерли 3519 человек, у которых диагностировали коронавирус. В частности, в Бразилии жертвами болезни стали 535 человек, в Мексике – 523, в Индии – 421, в США – 234, в Перу – 177, в Южной Африке – 173.

Снимок экрана Worldometers

За время пандемии во всем мире зарегистрировали 11 миллионов 546 тысяч случаев заболевания, из которых более 536 тысяч стали смертельными. Сейчас побороли коронавирус 6 миллионов 526 тысяч человек.

Что предшествовало: 4 июля в мире диагностировали 189 413 заражений коронавирусом, 3 июля 209 тысяч заражений, 2 июля – более 209 тысяч случаев, 1 июля – подтвердили более 196 тысяч случаев заболевания.

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