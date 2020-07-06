В России отреагировали на слова Неижпапы: обещают "печальный конец"

Первый заместитель главы комитета Госдумы России по обороне Андрей Красов заявил, что украинскую армию ждет провал, если она решится на военную конфронтацию с РФ.

Источник: российский "Интерфакс", РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Росси Дмитрия Пескова

Прямая речь Красова: "Все закончится для Украины печально.

У Украины есть какая-то армия, она проводит парады, но к реальным боевым действиям вооруженные силы Украины не готовы. Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт Саакашвили".

Прямая речь Пескова: "Это искусственное нагнетание... никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке".

Детали: Красов уверяет, что РФ "миролюбивая страна и к войне, захвату каких-либо территорий Россия не готовится".

По его словам, Россия приветствует "добрососедские отношения", и ожидала, что с новым президентом Украины должна была наступить нормализация, но, "к сожалению, этого не происходит".

Песков назвал слова главы украинских ВМС Алексея Неижпапы глупостью и заявил, что у России нет планов вторжения в Украину.

Что было раньше: Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа ранее заявил, что Украина готовится к наступлению РФ из Крыма.

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